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    Ставки от 07.03.16

    7 марта 2016
    Ставки дня

    Всем привет, в своем блоге я расскажу о ставках дня, как я их делаю.

    Сегодня мы поговорим о матчах Урал-Динамо и Анжи-Амкар.

    Урал-Динамо (2:1) в этом противостоянии я отдаю предпочтение Уралу, так как Динамовская молодежь несильно впечатляет, в то время как Урал имеет сбалансированный средненький состав. Так что я в этом противостоянии ставлю на Урал.

    Анжи-Амкар (0:1) хоть букмекеры и отдают в этом матче предпочтение Анжи, я все же сомневаюсь в их победе, Амкар провел отличный матч на кубок против Динамо, так что, думаю тяжелую победу Амкар должен одержать. Ну а кто не хочет рисковать, предлагаю поставить на ТМ 2.5, так как в этом матче, я думаю, борьбы будет больше чем футбола.

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