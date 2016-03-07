Ставки от 07.03.16

Ставки дня

Всем привет, в своем блоге я расскажу о ставках дня, как я их делаю.

Сегодня мы поговорим о матчах Урал-Динамо и Анжи-Амкар.

Урал-Динамо (2:1) в этом противостоянии я отдаю предпочтение Уралу, так как Динамовская молодежь несильно впечатляет, в то время как Урал имеет сбалансированный средненький состав. Так что я в этом противостоянии ставлю на Урал.

Анжи-Амкар (0:1) хоть букмекеры и отдают в этом матче предпочтение Анжи, я все же сомневаюсь в их победе, Амкар провел отличный матч на кубок против Динамо, так что, думаю тяжелую победу Амкар должен одержать. Ну а кто не хочет рисковать, предлагаю поставить на ТМ 2.5, так как в этом матче, я думаю, борьбы будет больше чем футбола.