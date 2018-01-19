Символическая сборная 1-ой части РФПЛ

Наступил 2018 год, команды РФПЛ возобновили тренировки и готовятся ко 2-ой части чемпионата, а значит настало время подвести некий итог стартового отрезка.

Схема, используемая в этой символической сборной, представляет собой атакующий вариант наиболее распространенной в нашем чемпионате расстановки 4-4-2.

Беленов (Уфа)

Один из самых опытных представителей Уфинской команды сыграл все 20 матчей, пропустив при этом 22 мяча. Это является, как минимум, «неплохим» показателем для команды, не претендующей даже на еврокубки. А Беленов является основой хороших результатов своей команды, ведь он не только стабильно выполняет свою работу, но зачастую и делает практически невозможное, раз за разом выручая партнеров отбитыми пенальти. Во многом именно благодаря своему голкиперу Уфа смогла закрепится в верхней части таблицы.

Кришито (Зенит)

Доминик уже не первый год доказывает, что является лучшим крайним защитником чемпионата и первая часть сезона 17-18 не стала исключением. Сыграв во всех матчах чемпионата, он стал основополагающей частью обороны Питерского клуба (Лучшей по статистике в нынешнем чемпионате). Отличительная черта Кришито – это умение совмещать свой атакующий потенциал с необходимостью отрабатывать в обороне.

Кверквелия (Локомотив)

Своим переходом в Московский клуб Соломон не просто реанимировал свою карьеру, а вышел на новый уровень. В текущем сезоне Кверквелия не только обогнал конкурентов в РФПЛ, но и по всем статистическим выкладкам приблизился к показателям коллег из лучших европейских клубов. Глупо отрицать, что покупка Кверквелии – это одна из лучших сделок Локомотива за последнее время, ведь именно построение сильной оборонительной линии вывело их в лидеры нашего чемпионата.

Джикия (Спартак Москва)

Вторым центральным защитником нашей символической сборной заслуженно становится Георгий Джикия. Настоящие открытие прошлого сезона, который смог закрепится в текущей конкурентоспособной среде Московского клуба. Помимо классических черт центральных защитников, таких как: отбор мяча, перехваты, игра головой и т.д., Джикия обладает достаточно большой стартовой скоростью. Последнее позволяет ему уверенно навязывать борьбу юрким, скоростным форвардам. Желаем Георгию скорейшего выздоровления и возврату былой формы.

Бауэр (Рубин)

Не смотря на достаточно посредственные показатели Казанского коллектива, Мориц проявлял себя наилучшим образом, показывая вверх профессионализма. Зачастую Рубин создавал опасные моменты именно с правого фланга. Своим переходом в Сток Сити этой зимой Бауэр лишь подтвердил, что даже на фоне плохих результатов команды, сильный и трудолюбивый игрок может выделится и заработать приглашение в АПЛ.

Соу (Динамо)

Наверное, самый недооцененный футболист прошедшей части сезона, что объясняется текущим местом Динамо в турнирной таблице. Но если отбросить сколько очков Московский клуб набрал за 20 туров и понаблюдать исключительно за действиями данного опорного полузащитника, то можно прийти к следующему выводу: Самба Соу по-настоящему выжигает центр поля, оставляя соперникам возможность атаковать исключительно флангами. Во много именно за этого Динамо все еще не находится в зоне вылета.

Промес (Спартак Москва)

Самый дорогой футболист РФПЛ по версии «transfermarkt.com». За Куинси говорит его статистика, а именно 16 результативных действий за 16 матчей. Выглядит действительно солидно. Также важно отметить, что Промес идет в списке лидеров чемпионата по количеству успешных обводок и ударов по воротам. Все это несомненно дает нам право включить его в символическую сборную.

Ал. Миранчук (Локомотив)

Было бы просто верхом несправедливости не отметить тот вклад, который Алексей вносит в игру своей команды. За пару сезонов, Миранчук превратился из падающего надежды в настоящего лидера атакующих действий железнодорожников. И пока это приносит результат, Миранчук просто обязан быть в любой символической сборной.

Витиньо (ЦСКА)

Если мне не изменяет память, то Витиньо является последней дорогостоящей покупкой армейцев, и к радости своих болельщиков он наконец-то начал приносить результат, став лучшим бомбардиром коллектива. И хоть данный Московский клуб переживает сейчас не лучшее время, это не сильно отражается на качестве игры бразильца, который совершает множество ударов по воротам, успешных финтов и всего остального, что требуется от игрока атакующей линии.

Смолов (Краснодар)

Несомненно, на данный момент Федор является лучшим нападающим с российским паспортом, результативность которого обрела в последних сезонах стабильные рамки. И нынешний сезон не является исключением. Смолов опять ведет активную борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата, не смотря на травму в начале сезона, из-за которой он сыграл меньше главных конкурентов. Все болельщики сборной, конечно же, рады, что у нас появился настолько качественный форвард, но все же хотелось бы увидеть его игру в более серьезном чемпионате. Хотя бы после чемпионата мира.

Фарфан (Локомотив)

В Московском клубе Фарфана используют на множестве позиций, но неизменным всегда остается одно – польза, приносимая команде. Играя на фланге Джефферсон оттягивает на себя все внимание защитников и отдает голевые передачи, под нападающим Фарфан умело отыгрывается с партнерами, а если выполняет роль классического нападающего, то умело реализует малочисленные моменты своей команды. Главное отличие Фарфана от других нападающих РФПЛ – он приносит результат, что и является самой важной составляющей футбола.

P.S. Помните, любая «символическая сборная» это субъективное мнение, с которым вы можете не соглашаться. Свои варианты лучших игроков первой части РФПЛ оставляйте в комментариях, подискутируем.