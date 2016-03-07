Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Заметки ветерана Все блоги -

    Урал-Динамо 1-1

    7 марта 2016
    Комментарий расстроенного болельщика "Урала"

    Стартовая игра «Урала» в весенней части Чемпионата России, откровенно говоря, не впечатлила. После того как Асеведо сравнял счёт всё чаще ловил себя на мысли о скорейшем конце этого матча. Динамовцы, к большому удивлению, доминировали на протяжении всего матча. Ответ на вопрос о том, как им удалось не победить екатеринбуржцев в этом матче знает, наверное, только Андрей Кобелев и, быть может, Павел Погребняк. Вот не хочет Павел поражать ворота соперников своей команды - в то, что не может просто не вериться. Преимущество у динамовцев было почти во всех компонентах этого матча. Они и счёт открыли после прохода Ионова. Однако, « выездная модель» в домашнем матче позволила « Уралу» заработать в этой игре очко. Хозяева, только после пропущенного мяча вспомнили о том, что это их родное поле и родной зритель. Отигравшись вновь перешли к избранной в начале матча игровой модели.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 15:31

      Почему расстроенного болельщика? Судя по оценке игры Урал должен радоваться очку. ОтЫгравшись, ага.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      varvar68 > Aztec58 14 марта 2016, 21:45

      Урал должен был радоваться, а вот болельщики ждали от команды большего

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11