Урал-Динамо 1-1

Комментарий расстроенного болельщика "Урала"

Стартовая игра «Урала» в весенней части Чемпионата России, откровенно говоря, не впечатлила. После того как Асеведо сравнял счёт всё чаще ловил себя на мысли о скорейшем конце этого матча. Динамовцы, к большому удивлению, доминировали на протяжении всего матча. Ответ на вопрос о том, как им удалось не победить екатеринбуржцев в этом матче знает, наверное, только Андрей Кобелев и, быть может, Павел Погребняк. Вот не хочет Павел поражать ворота соперников своей команды - в то, что не может просто не вериться. Преимущество у динамовцев было почти во всех компонентах этого матча. Они и счёт открыли после прохода Ионова. Однако, « выездная модель» в домашнем матче позволила « Уралу» заработать в этой игре очко. Хозяева, только после пропущенного мяча вспомнили о том, что это их родное поле и родной зритель. Отигравшись вновь перешли к избранной в начале матча игровой модели.