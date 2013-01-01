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    • Вау, «Спартак» невероятен в кубковом дерби – он просто смял «Динамо». Получится ли закрепить успех?
    Мой Спартак Все блоги -

    Вау, «Спартак» невероятен в кубковом дерби – он просто смял «Динамо». Получится ли закрепить успех?

    29 августа, 21:44
    Великолепная победа Гильермо Абаскаля!

    Прошло два дня с момента, когда на «Бомбардире» вышел пост:

    Что происходит со «Спартаком»?

    Кризис «Спартака» сопровождался странными решениями Гильермо Абаскаля и неудачными результатами: в РПЛ на данный момент клуб не побеждал в трех матчах подряд (два поражения и ничья). А теперь – матч с «Динамо», в которым «Спартак» добился разгромной победы (4:1).

    • Дубль на счету Александра Соболева. У него 4 гола в последних 4 матчах за «Спартак».

    • «Спартак» забил 4 гола «Динамо» впервые с 2013 года. Тогда «Спартак» выиграл на выезде с таким же счетом.

    • Срджан Бабич забил в дебютном матче за «Спартак». Он перешел в команду неделю назад.

    • «Спартак» обыграл «Динамо» впервые с мая 2022 года.

    • У «Спартака» три победы в Кубке подряд с общим счетом 11:6.

    «Спартак» в этом матче действительно выглядел сильно бодрее, чем в трех последних встречах РПЛ. Тогда Гильермо Абаскаль экспериментировал и менял позиции игроков. Сейчас Абаскаль просто доверил футболистам исполнять свои роли на поле. Отсюда – бесконечное движение и энергетика. Особенно это было видно в первые 25 минут. Вероятно, в этом и смысл: не придумывать ничего лишнего, не переворачивать всю с ног на голову, а просто дать игрокам быть собой на поле. Результат – вот такая победа против «Динамо». В противном случается то, что было в трех встречах чемпионата, в которых «Спартак» набрал одно очко.

    Кстати, эксперименты Абаскаль не приостановил даже в этой встрече. В конце второго тайма «Спартак» перешел на схему с тремя защитника. Своеобразная репетиция перед «Краснодаром»? Если да, то стоит ли ломать то, что приносит результат?

    Фото: телеграм-канал «Спартака»

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