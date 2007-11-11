Футболисты, которые чаще всего меняли клубы – среди них есть бывший игрок «Спартака»

Им на месте не сидится.

Как известно, многие профессиональные футболисты за время своей карьеры успевают объездить разные города и страны. Часто они колесят по свету, меняя клуб за клубом. Мы уже рассказывали о нескольких топ-игроках, отправлявшихся в поисках приключений, новых эмоций или щедрых контрактов в экзотические лиги. Сегодня поговорим о парнях, которым совсем не свойственны постоянство, стабильность и предсказуемость. Вашему вниманию – истории футболистов, которые за время выступлений успели сменить очень, ну просто неприлично много команд. Поехали!

– Александр Прудников (играл за 14 клубов)

Открывает список бывший форвард «Спартака», считавшийся одним из самых перспективных игроков России. Конечно, в футбольном мире есть достаточно футболистов, которые меняли клубы чаще, чем нападающий по прозвищу «Слон». Но мы все же решили включить Прудникова в этот рейтинг, выделив для него отдельное место вне топ-3. Все-таки в российском футболе нечасто встретишь игрока с такой разнообразной биографией. Он ярко начал карьеру – выиграл с юношеской сборной страны чемпионат Европы для игроков не старше 18 лет, забил победный гол в своем дебютном матче за «Спартак» – поразил ворота команды «Луч-Энергия». Но закрепиться в московском клубе Прудникову не удалось, и он отправился в путешествие по городам и весям. Где только не играл: «Терек», пражская «Спарта», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Алания», «Рубин», московское «Динамо»... на этом, пожалуй, остановимся, хоть в списке есть еще немало команд, футболки которых примерял нападающий. Он поиграл за границей – не только в Чехии, но и в Латвии, Армении и Белоруссии, но нигде надолго не задерживался. Сейчас Прудникову 34, и он все еще играет в футбол, но уже на другом уровне. В прошлом году выступал в Медиалиге за «Народную команду». Свое спартаковское прошлое форвард явно не забывает. Ну а на вопрос о частой смене клубов отвечает, что предпочел бы 10 лет провести в одном коллективе, но в силу обстоятельств был вынужден переезжать из одного места в другое. «Мне везде было комфортно, где бы я не играл», – подытожил футболист.

3. Стив Клэридж (играл за 19 клубов)

Английский нападающий начал профессиональную карьеру в 1983 году, а завершил в 2017-м. Эти 34 года вместили в себя много событий, переездов и трансферов. Кто-то назовет Клэриджа большим любителем путешествий, а кто-то скажет, что он был очень привязан к родным местам. Воспитанник «Портсмута» никогда не играл за пределами Англии. Чаще всего представлял команды из низших лиг. Но успел поиграть в Премьер-лиге за «Лестер», с которым в 1997 году завоевал Кубок английской лиги. Также носил футболки «Брайтона», «Милуолла», «Брентфорда», «Вулверхэмптона», «Борнмута» и многих других клубов. Завершил выступления в 51 год. Провел за карьеру 829 официальных матчей, забив 256 голов. Легенда!

2. Джон Барридж (играл за 29 клубов)

Вратарь по прозвищу «Волнистый попугайчик» рано начал карьеру – уже в 15 лет дебютировал за команду «Уоркинг» из родного города. А потом пошло-поехало. Голкипер долгие годы выступал на высочайшем уровне – поиграл за 15 разных клубов Премьер-лиги, попробовал себя и в чемпионате Шотландии. Он признавался, что фанатично любил футбол, ежедневные тренировки и не мог представить себя вне этого вида спорта. Барридж играл почти 30 лет. В его коллекции трофеев есть Англо-итальянский кубок с «Блэкпулом», Кубок английской лиги с «Астон Виллой» и Кубок шотландской лиги с «Хибернианом». «Блэкпул» в составе которого вратарь провел несколько великолепных сезонов, ввел Барриджа в клубный Зал славы.

1. Себастьян Абреу (играл за 32 клуба)

«Мне просто не сидится дома», – мог бы сказать о своей карьере этот уругвайский нападающий. Его прозвали Loco, то есть «сумасшедший». Возможно, как раз из-за частой смены клубов. Остается только удивляться, как он умудрился поиграть за 32 команды, если его карьера продолжалась 25 лет. Несколько раз он за один год успевал поиграть за две, а то и за три команды. Например, в 2017-м представлял бразильскую «Бангу», уругвайский «Сентраль Эспаньол» и чилийский «Депортес Пуэрто-Монт». Он выступал за клубы из 11 стран (до России, правда, так и недоехал), чаще всего выбирал мексиканские и бразильские команды. Показывал отличную статистику. Абреу – седьмой по счету бомбардир в истории сборной Уругвая. За национальную команду забил 26 голов. Всего же за карьеру поразил ворота соперников 227 раз. В 2021 году он, наконец, решил, что наигрался и объявил о выходе на футбольную пенсию. Но многие болельщики, кажется, до сих пор ждут, что Абреу вот-вот возьмется за старое, соберет чемодан и отправится подписывать контракт с очередным, уже 33-м по счету, клубом.

Фото: ZUMAPRESS.com Alexander Chernykh, Alexander Wilf / global look press

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