Четвертый состав «Зенита»

Кратко про игроков из «Зенита»,которые в аренде.

Скоро будет сыгран последний тур в РФПЛ и в команды вернуться игроки,ранее отданные в аренды.Больше всех в этом сезоне «раздавал» клуб с берегов Невы.Посмотрим на них и их статистику в нынешних клубах.

1.Евгений Чернов.

Мало кто вспомнит этого левого защитника,который играл в основе только в «Зените-2»,а за главную команду отметился лишь 6 матчами за главную команду.дальше не получилось и его отдали в аренду в «Тосно».Тут он стал игроком важным и всегда играет в основе.За время выступления за «Тосно» он успел сыграть 27 матчей,отдать 3 голевые передачи и выиграть Кубок России.но самое главное,он был вызван в национальную сборную.

2.Луиш Нету

Этого центрального защитника знают все фанаты.Его матчи порой чередовались от великолепных до просто ужасных.И после прихода Ивановича его отдали в аренду в турецкий «Фенербахче».Сначала он стабильно играл в основе или выходил на замены,но со временем утратил доверие тренеров.Проиграл конкуренцию Нойштедтеру и Шкртелу.После его перехода ходили слухи,что турки хотели выкупить Луиша,но по сумме трансфера с российским клубом не договорились.Сейчас,перед ЧМ в России у нету практически нет шансов попасть в свою сборную из-за отсутствия практики.

3.Иван Новосельцев

Игрок-призрак.В «Зенит» перешел в августе 2016.За последние несколько сезонов Иван провел в РФПЛ всего 5 матчей.Сейчас выступает на правах аренды за»Арсенал» из Тулы и там тоже сидит на скамейке.за «канониров» с января месяца провел только 2(!) матча.Еще до перехода в «зенит» был довольно не плохим защитником и им интересовались ЦСКА,»Локомотив» и «Спартак»,но не все готовы были платить зарплату,которую предложили в Санкт-Петербурге.

4.Ибрагим Цаллагов

– Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас, – говорил Луческу про этого игрока.Игрок то хороший,но в «Зените» у него не получилось и его отправили в «Динамо».Он провел за «Динамо» более 10 матчей и не отметился результативными действиями.Скоро вернется в Питер и скорее всего опять аренда или разрыв контракта.

5.Олег Шатов.

На мой взгляд отдать такого игрока прямому конкуренту-самый глупый просчет.Сейчас Олег играет за «Краснодар» и провел 6 матчей в этом клубе,забил 1 гол.Самое главное,что единственный гол Шатов забил «Зениту» и принес победу своему нынешнему клубу,а потом просто дал волю эмоциям.Надеюсь игрок такого калибра не потеряется и найдет свой клуб.

6.Роберт Мак

Его купили по просьбе Луческу.Игрок однозначно талантливый,но в «Зените» не особо получалось.Поэтому его отправили в ПАОК,где Роберт заиграл очень даже не плохо.За 25 матчей он успел отметиться 3 голами и 4 передачами.Если вернется в Санкт-Петербург и так же заиграет,как в Греции,то место в основе точно ему найдут.

7.Кристиан Нобоа

Футбольный «сын» Курбана Бердыева.После зажигательного сезона в составе «Ростова» Бердыев вернулся в «Рубин»,а Нобоа ушел в «Зенит».Возможно ему и дали бы игровую практику,но во время покупки Кристиана питерский клуб купил нескольких опорников и эквадорец проиграл конкуренцию.Его отдали в «Рубин» и там за первые 8 матчей он отметился 2 голами и 3 передачами.

8.Эрнани

Этого бразильца купили за 8 млн и он не оправдал эти деньги.теперь он игрок французского «Сент-Этьена».Во Франции за 14 матчей успел отметиться несколькими голами.Также,за 12 млн французы могут выкупить права на Эрнани.

9.Лука Джорджевич

Он конкурировал с Артемом Дзюбой в «Зените» и проиграл ему,а теперь тоже самое происходит и в «Арсенале».Однажды Лука сказал:»Ужасно получать деньги не за что» и его отдали в Тулу.Сейчас он лучший бомбардир «канониров,хоть после прихода Дзюбы стал меньше появляться на поле.За 23 матча успел наколотить 7 мячей.Странно,как он не подошел «Зениту».Удачи черногорцу.

10.Артем Дзюба

Самый критикуемый игрок нанешнего поколения.Со «спартака» со скандалом ушел в «Зенит»,где создал отличную связку с Халком,а после того,как бразильца продали и у Дзюбы упала статистика.Теперь играет на правах аренды за «Арсенал» и исправно забивает.Пытается попасть в сборную на ЧМ-2018.За время,которое он провел в Туле,Артeм забил всего за 8 матчей 5 голов отдал 3 голевые передачи.Он,как и Шатов так же огорчил свой клуб и отобрал 2 очка у «Зенита» и возможно Лигу Чемпионов на будущий год.

Вот таких игроков «Зенит» просто не ценит и отдает в аренды,где они только прогрессируют.