Кто куда? Александр Кокорин

Кокорин, безусловно, относится к числу наиболее талантливых футболистов нынешнего поколения в отечественном футболе. Куда он перейдет после окончания контракта с Динамо? Мнение.

Александр Кокорин уже успел снискать славы в отечественном футболе. Он по праву может считаться одним из сильнейших форвардов сборной. Да и в Динамо он уже многое успел доказать. Многие болелы считают, что он перестал показывать прежнего уровня своей игры в связи с низкой результативностью в этом сезоне. От части эти люди правы. Они правы хотя бы потому, что такие футболисты, как Саша, сидят на больших контрактах в клубах, и, возможно, раз они получают такие сумасшедшие деньги, то и в футбол играть не надо. Но можно и возразить такому мнению. Месси, Роналду и тому подобные получают деньги в два, а то и в три раза больше, чем самые высокооплачиваемые футболисты РФПЛ и тем не мнее, продолжают димонстрировать свою успешность в мировом футболе. Теперь о непосредственно историей с завершением контракта с Динамо. Сразу хочу отметить, что новости читаю не часто, но насколько я знаю, у Саши летом заканчивается контракт с Динамо и он становится свободным агентом. Сегодня открылость ТО в европе и Саша уже может начать договариваться о следующем его месте работы. В числе возможных претендентов лондонский Арсенал, итальянская Фиорентина, московский Спартак и питерский Зенит. Логичнее было бы увидеть Сашу в Зените, особенно в связи с ужесточением лимита на легионеров. В переход в Арсенал мне верится с трудом, учитывая, что наверное Арсен Венгер понимает менталитет наших футболистов по примеру Аршавина того же. Фиорентина тоже отпадает хотя бы потому, что этот клуб чаше высступает в ЛЕ, а сам Саша хочет играть, наверное, в турнирах уровнем по выше. Переход в Спартак лично я не могу себе представить вообще. Вы все знаете, что этот великий клуб лихорадит уже не один год. Зенит - наиболее подходящий вариант, команда регулярно играет в ЛЧ, всегда борется за победу в чемпионате. Плюс именно в Зените Саша может получить хороший контракт и регулярно играть, учитывая тот же лимит. Да и хороший контракт в этой команде ему дадут. Другое дело, окупятся ли эти вложения? ТО только открылось, поэтому остается только запастись терпением. Думаю, официальную инфу мы узнаем в конце января.