Дерби

Как «Динамо» отомстило «Спартаку»

В 2016 году бело-голубые вылетели в ФНЛ после того, как красно-белые проиграли «Уфе». В 2018-м динамовцы насолили спартаковцам в ответ, победив их и лишив группового этапа Лиги чемпионов.

АКТ ПЕРВЫЙ — ФНЛОВСКИЙ. «СПАРТАК» ЗАПУСТИЛ БУМЕРАНГ

21 мая 2016 года, 30-й тур чемпионата России. «Уфа» — «Спартак» — 3:1 (Пауревич, 1, 68; Игбун, 12 — пенальти. Мельгарехо, 9)

Это был чемпионат, когда Александр Зинченко еще не уехал в «Манчестер Сити». А после победы в последнем туре над «Спартаком» и сохранением прописки в элите он радовался и пил в раздевалке вместо шампанского компот.

Красно-белых возглавлял Дмитрий Аленичев, про Массимо Карреру никто толком ничего не знал, а чемпионство было еще далеко.

«Динамо» захлестывал водоворот скандалов. Дисквалификация из еврокубков, уход Станислава Черчесова и почти всех звезд, кризис в руководстве.

Бело-голубые провалили вторую половину сезона и шли параллельным курсом на вылет с «Уфой». «Динамо» опережало башкирский клуб на два очка, но последняя игра чемпионата с «Зенитом» оставляла повод для переживаний.

«Спартаку» уже ничего не было нужно.

«Уфа» обыграла команду Аленичева 3:1, «Динамо» уступило 0:3 и впервые в своей почти вековой истории вылетело в первый дивизион. Болельщики бело-голубых обвиняли во всем своих футболистов, но при этом видели в трагедии красно-белуюруку кардинала Федуна. Принципиальный соперник — чем не повод для подставы? Но вместо охоты на ведьм нужно было задать вопрос себе: «Что мешало динамовцам набирать очки в весенней части чемпионата (12 игр — пять очков)?».

— Сегодня самый черный день в году?

— Наверное, даже не в году, а во всей моей футбольной жизни, — сказал после поражения от «Зенита» главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев. — «Динамо» никогда не вылетало. Я как тренер несу ответственность за результат. Не хочется ни на кого перекладывать вину. Понятно, что виноват.

АКТ ВТОРОЙ — ЕВРОКУБКОВЫЙ. ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ

13 мая 2018 года, 30-й тур чемпионата России. «Спартак» — «Динамо» — 0:1 (Луценко, 35 — пенальти)

Шанс отомстить у динамовцев появился сразу после возвращения в элиту. За пять туров до конца чемпионата «Спартак» проиграл «Уралу» и «Ахмату» и распрощался с шансами на золото. Оставалось спокойно докатиться до второй строчки, которая давала прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов.

В конкурентах значился хромающий ЦСКА. Но по сути главным для спартаковцев было выиграть состязание с самими собой. Красно-белые завершали сезон, планируя отпуск с учетом позднего старта в ЛЧ. А заодно расширяли обойму, вероятно, уже тогда договорившись о переходе динамовца Александра Ташаева.

Финальное блюдо сезона — встреча с «Динамо», не ставившее никаких турнирных целей перед собой. Казалось, обыграть бело-голубых, которые за несколько туров до конца чемпионата с трудом спаслись от переходных матчей, дело несложное. Но финальный счет 1:0 в пользу команды Дмитрия Хохлова показал обратное.

Третье место и толпы взбешенных фанатов, которые не приняли безвольную игру своих любимцев. Но отбор Лиги чемпионов тогда еще никого не пугал. Выглядел преградой по плечу. Но обернулся греческой трагедией и сломанным сезоном — «Спартак» не сумел пройти ПАОК.

Бумеранг закончил полет.

АКТ ТРЕТИЙ — ИНТРИГУЮЩИЙ. КРАСНО-БЕЛЫЙ ИЛИ БЕЛО-ГОЛУБОЙ?

На предсезонной динамовской встрече с болельщиками складывалось ощущение, что фанатов больше интересовал трансфер Ташаева и два матча со «Спартаком», чем сам чемпионат.

— Ташаев, перейдя в «Спартак», сделал шаг вперед? — сходу спросил один из болельщиков.

— Я лично говорил с ним. Пытался уговорить остаться — не получилось. Ушел и ушел, — сказал вратарь «Динамо» Антон Шунин. — Будем обыгрывать без него.

Спрашивали и о таком:

— Скажите, кто-нибудь из вас слабее спартаковских футболистов? Поднимете руку, кто так считает.

Руку никто не поднял.

— Кирилл Панченко, ответь. Ты считаешь себя слабее кого-нибудь из «Спартака»?

— Мы не слабее никого из «Спартака», — сказал нападающий «Динамо».

Подогрела интерес к предстоящему дерби выступление Серея Степашина после матча с «Уфой» (3:0, 20 августа).

— Первая победа «Динамо», ничейная серия прервалась.

— Следующий — «Спартак», — сказал член попечительского совета ВФСО «Динамо». — Вспоминаю последний матч с ним («Динамо» 13 мая победило со счетом 1:0. — Прим. «СЭ»), когда мы лишили его второго места. Тем более, там Терехов… Ташаев, простите. Снова будет падать.

— Вам принципиально обыграть Ташаева?

— Он сделал ошибку. Через ребят я ему об этом говорил. В «Динамо» он был бы первым. У нас были Соловьев, Юсупов, Гранат. И где они теперь?

— Порвете «Спартак»?

— Рвать будет ЦСКА. А мы выиграем. ​.

В прошлом сезоне бело-голубые прервали шестиматчевую серию поражений от красно-белых. Сначала ничейным результатом, а затем победой.

Месть — блюдо, которое подают холодным. «Спартак» подходит к дерби под итальянским соусом шеф-повара Карреры: четыре матча, ни одного поражения и ноль в графе пропущенные мячи. «Динамо» — с традиционно российской кухней: непредсказуемостью русской души. Похоже, легендарное дерби наконец-то возвращает себе статус главного блюда, а не слабенького аперитива для затравки.

Георгий Джикия: «Очередная игра. “Динамо”, что, команда Лиги чемпионов?»