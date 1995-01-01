Лучшие иностранные бомбардиры в истории РПЛ: в топ попали игроки «Спартака», ЦСКА и «Зенита»

Угадайте, кто идет на первом месте?

У РПЛ богатая история. И за много лет в чемпионате России побывало много классных легионеров. А какие самые забивные? Давайте обратимся к Transfermarkt и дадим топ-10 самых результативных иностранцев в истории чемпионата России.

1. Квинси Промес («Спартак») – 91 гол, 187 матчей. Все еще выступает в РПЛ

Один из самых ярких игроков «Спартака» с середины десятых, который помог клубу добыть долгожданное чемпионство. Квинси после яркого периода в «Спартаке» попробовал себя в «Севилье» и «Аяксе» и вернулся обратно. Сейчас у него 111 голов за «Спартак» во всех турнирах. До лучшего показателя в истории клуба (Никита Симонян – 48 мячей).

2. Вагнер Лав (ЦСКА) – 85 голов, 169 матчей

Вагнер в курсе этого противостояния за звание лучшего иностранного бомбардира в истории чемпионата России. Как-то он сказал: «Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около 10 лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением».

Вагнер застал золотые времена ЦСКА и помог клубу выиграть ключевые трофеи – три чемпионских титула, шесть Кубков и три Суперкубка России. Но, главное, Вагнер вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА.

3. Сердар Азмун («Рубин», «Ростов», «Зенит») – 85 голов, 208 матчей

Курбан Бердыев спрашивал у Сергея Семака, есть ли у него понимание, как использовать вместе Артема Дзюбу и Сердара Азмуна – тот отвечал, что да, и оказался прав. Дзюба уехал в Европу, но не задержался там. У Азмуна тоже получается не все так гладко, зато он уже второй год играет в топовом чемпионате: сначала – «Байер», сейчас – «Рома».

4. Кристиан Нобоа («Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит», «Сочи») – 78 голов, 363 матча. Все еще выступает в РПЛ

Нобоа – локальная легенда РПЛ. В России он 16 лет с небольшим перерывом в полгода в ПАОКе. Нобоа был чемпионом России с двумя клубами, а сейчас уже четвертый сезон выступает за «Сочи». Рекордный показатель выступления за клуб у Нобоа составляет 159 матчей – за «Рубин». За «Сочи» на момент написания материала он провел 112 встреч.

5. Данни («Динамо», «Зенит») – 78 голов, 363 матча

Один из лучших легионеров в истории чемпионата России. Данни настолько полюбил страну, что даже сделал татуировку с петербуржским Дворцовым мостом. Другая тату Данни – буква «Д», выполненная в стилистике логотипа «Динамо». Правда, потом он объяснил, что это просто первая буква его имени.

6. Сейду Думбия (ЦСКА) – 66 голов, 108 матчей

Думбия выдал в ЦСКА два периода. Первый – когда после «Янг Бойз» раскрылся с невероятной силой. Второй – когда не заиграл в «Роме» и приехал в аренду. После России у Думбия была неплохая карьера, но он всегда отмечал именно вклад ЦСКА – что благодаря российской команде Сейду смог выйти на топовый уровень.

7. Веллитон («Спартак») – 57 голов, 104 матча

Веллитон был одним из лучших бомбардиров и игроков «Спартака» в нулевых. В редких интервью он признавался, что мечтает о чемпионстве вместе со «Спартаком». Но команда забрала медали спустя много лет после его отъезда.

8. Халк («Зенит») – 55 голов, 97 матчей

Один из лучших легионеров в истории чемпионата России и яркий представитель лучшего, по мнению многих фанатов, «Зенита». Про «Зенит» он говорил, что искренне считает клуб своим домом и сравнил его с «Порту».

9. Сергей Корниленко («Томь», «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов») – 54 гола, 177 матчей

У Корниленко интересная карьера: попал в «Зенит» из «Томи», не заиграл там, съездил в пару аренд (одна из которых привела его в АПЛ), а потом стал легендой «Крыльев». Сейчас он продолжает там карьеру, но уже в другом амплуа – в роли спортивного директора.

10. Эрик Бикфалви («Томь», «Урал») – 50 голов, 183 матча. Все еще выступает в РПЛ

Бикфалви с 2016 года в России: год поиграл в «Томи», а потом перешел в «Урал». Как он позже признавался сам, не думал, что задержится в России на такой долгий срок. Бикфалви – лучший бомбардир в истории «Урала» и четвертый в списке футболистов клуба по числу матчей. Он рассказывал:

«Варианты уехать в Европу есть каждые полгода. В последний раз некоторые клубы пытались воспользоваться политической ситуацией вокруг России, предлагали приостановить контракт. Я отказался. После этого они на меня не выходили. Почему отказался? На мой взгляд, это просто нечестно по отношению к «Уралу». Я здесь седьмой год, отдаю всего себя ради команды и не могу так поступить».

Фото: Stupnikov Alexander, Maksim Konstantinov/Global Look Press