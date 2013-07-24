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Австралия
Новости
Новости сборной Австралии по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.footballaustralia.com.au
Тренер:
Тони Попович
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
ЧМ-2026. Египет в серии пенальти прошел Австралию
3 июля
2
Видео
Обзор матча Австралия – Египет голы и лучшие моменты (Видео)
3 июля
Игрок Египта едва не умер во время матча ЧМ-2026
3 июля
2
Трансляция
Австралия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026
3 июля
Видео
Полицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
3 июля
7
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Где смотреть матч Австралия – Египет: во сколько прямая трансляция 3 июля 2026
2 июля
Австралия – Египет: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
2 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира
26 июня
3
ЧМ-2026. Австралия сыграла вничью с Парагваем и вышла в плей-офф
26 июня
Трансляция
Парагвай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Где смотреть матч Парагвай – Австралия: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
25 июня
Парагвай – Австралия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Судье ЧМ-2026 дали выпить рассол во время матча
20 июня
4
Видео
Обзор матча США – Австралия: голы и лучшие моменты (Видео)
20 июня
ЧМ-2026. США победили Австралию (2:0) и вышли в плей-офф
20 июня
8
Трансляция
США – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026
19 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: США – Австралия 19 июня 2026 года
18 июня
1
2
3
4
5
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«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
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