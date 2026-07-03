03.07.2026, пятница, 21:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
Австралия
Австралия
3-3-2-2
18
Бич
3
Циркати
19
Суттар
25
Херрингтон
5
Бос
8
Меткалф
16
Бехич
13
О'Нил
22
Ирвин
17
Иранкунда
20
Вольпато
4-2-1-2-1
23
Шобейр
5
Рабия
2
Ибрахим
15
Хафез
3
Хани
14
Фатхи
19
Атея
8
Ашур
10
Салах
11
Зико
22
Мармуш
18
Бич
1
Райан
1
Райан
18
Бич
5
Бос
15
Труин
15
Труин
5
Бос
13
О'Нил
24
Окон-Энгстлер
24
Окон-Энгстлер
13
О'Нил
8
Меткалф
11
Мабиль
11
Мабиль
8
Меткалф
20
Вольпато
10
Хрустич
10
Хрустич
20
Вольпато
17
Иранкунда
9
Туре
9
Туре
17
Иранкунда
14
Фатхи
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
14
Фатхи
19
Атея
21
Сабер
21
Сабер
19
Атея
15
Хафез
7
Трезеге
7
Трезеге
15
Хафез
11
Зико
12
Хассан
12
Хассан
11
Зико
22
Мармуш
9
Абделькарим
9
Абделькарим
22
Мармуш
Остались в запасе
Австралия
Египет
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
25
Зизо
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
Остались в запасе
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
25
Зизо
ПВ
Главный тренер
Тони Попович
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Австралия - Египет
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
14
Офсайды
0
3
Количество передач
507
723
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию Австралия против Египта, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австралия – Египет
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»