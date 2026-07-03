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  • Австралия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

Австралия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

3 июля, 19:50
Австралия
03.07.2026, пятница, 21:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Египет
55' М. Хани (АГ)
13' Э. Ашур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
18
Патрик Бич
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Тони Попович
Египет
23
Уфа Шобейр
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
11
Мостафа Зико
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
24
Пол Окон-Энгстлер
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
7
Трезеге
ЛВ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
25
Зизо
ПВ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
3-3-2-2
18
Бич
3
Циркати
19
Суттар
25
Херрингтон
5
Бос
8
Меткалф
16
Бехич
13
О'Нил
22
Ирвин
17
Иранкунда
20
Вольпато
4-2-1-2-1
23
Шобейр
5
Рабия
2
Ибрахим
15
Хафез
3
Хани
14
Фатхи
19
Атея
8
Ашур
10
Салах
11
Зико
22
Мармуш
18
Бич
1
Райан
1
Райан
18
Бич
5
Бос
15
Труин
15
Труин
5
Бос
13
О'Нил
24
Окон-Энгстлер
24
Окон-Энгстлер
13
О'Нил
8
Меткалф
11
Мабиль
11
Мабиль
8
Меткалф
20
Вольпато
10
Хрустич
10
Хрустич
20
Вольпато
17
Иранкунда
9
Туре
9
Туре
17
Иранкунда
14
Фатхи
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
14
Фатхи
19
Атея
21
Сабер
21
Сабер
19
Атея
15
Хафез
7
Трезеге
7
Трезеге
15
Хафез
11
Зико
12
Хассан
12
Хассан
11
Зико
22
Мармуш
9
Абделькарим
9
Абделькарим
22
Мармуш
Остались в запасе
Австралия
Египет
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
25
Зизо
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
Остались в запасе
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
25
Зизо
ПВ
Главный тренер
Тони Попович
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Австралия - Египет
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
14
Офсайды
0
3
Количество передач
507
723
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию Австралия против Египта, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австралия – Египет

Австралия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Египет Австралия
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