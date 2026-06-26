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  • Парагвай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Парагвай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

26 июня, 03:50
Парагвай
26.06.2026, пятница, 05:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Австралия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Австралия
18
Патрик Бич
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
19
Гарри Суттар
(К) ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Тони Попович
Парагвай
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
17
Каку
АП
25
Исидро Питта
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
36
Кай Труин
ОП
24
Пол Окон-Энгстлер
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
10
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Гилл
3
Альдрете
15
Гомес
2
Веласкес
26
Майдана
14
Кубас
4
Касерес
8
Гомес
23
Галарса
19
Энкисо
21
Авалос
3-3-2-2
18
Бич
25
Херрингтон
19
Суттар
3
Циркати
5
Бос
8
Меткалф
16
Бехич
13
О'Нил
22
Ирвин
20
Вольпато
17
Иранкунда
3
Альдрете
13
Канале
13
Канале
3
Альдрете
23
Галарса
6
Алонсо
6
Алонсо
23
Галарса
8
Гомес
16
Бобадилья
16
Бобадилья
8
Гомес
26
Майдана
11
Маурисио
11
Маурисио
26
Майдана
21
Авалос
18
Арсе
18
Арсе
21
Авалос
22
Ирвин
24
Окон-Энгстлер
24
Окон-Энгстлер
22
Ирвин
20
Вольпато
10
Хрустич
10
Хрустич
20
Вольпато
17
Иранкунда
26
Йенги
26
Йенги
17
Иранкунда
Остались в запасе
Парагвай
Австралия
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
36
Кай Труин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Нишан Велупиллай
ЛФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
Остались в запасе
22
Гастон Ольвейра
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
25
Исидро Питта
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
36
Кай Труин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Нишан Велупиллай
ЛФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Тони Попович
Статистика матча Парагвай - Австралия
1
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
6
Количество передач
426
537
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию Парагвай против Австралии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Парагвай – Австралия

Парагвай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Австралия Парагвай
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