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Смотреть прямую трансляцию Парагвай против Австралии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Парагвай – Австралия