Во втором туре группы D состоится, возможно, ключевой матч в борьбе за первое место (19 июня, стадион чемпионов последнего Супер Боула «Сиэтл Сихоукс», 22:00 по московскому времени). Сборные США и Австралии начали чемпионат мира с уверенных побед и теперь имеют отличный шанс зарезервировать себе место в плей-офф.

Хозяева в первом туре неожиданно весело разнесли совсем не слабенькую сборную Парагвая (4:1), тогда как «соккеруз» преподнесли сюрприз, переиграв Турцию (2:0). На данный момент «звездно-полосатые» и австралийцы возглавляют квартет, а потому очная встреча может определить будущего победителя группы.

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Форма команд

США

Сборная США стала одним из главных открытий стартового тура. Перед стартом мундиаля в отношении американцев было много скепсиса, но тренер Маурисио Почеттино наглядно показал, что он не второй день в профессии.

Американцы активно прессинговали парагвайцев, быстро продвигали мяч через центр поля и эффективно использовали свободные зоны. Особенно опасно выглядела атакующая группа, в которой не последние роли сыграли Кристиан Пулишич и Тимоти Веа.

Важным фактором стала и глубина состава. Даже при высоком темпе игры сборная США не проседала физически и продолжала создавать моменты до самого финального свистка.

Австралия

Австралийцы начали чемпионат мира не столь ярко, но не менее эффективно. Встреча с Турцией получилась более осторожной, однако команда Тони Поповича уверенно контролировала ситуацию и заслуженно победила.

Традиционно сильными сторонами «соккеруз» остаются организованность, дисциплина и высокая работоспособность. В первом туре австралийцы практически не позволили туркам создавать опасные моменты и продемонстрировали практически образцовую игру в обороне.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» не особо верят в австралийцев. Гостевая сборная идет большим андердогом. Рассмотрим основные рынки:

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной США 1.56 1.60 Ничья 4.50 4.40 Победа сборной Австралии 5.60 5.30 Двойной шанс: Австралия не проиграет 2.46 2.35 Тотал меньше 2.5 1.87 1.85 Тотал больше 2.5 1.95 1.95 Фора сборной США (0) 1.24 1.23 Фора сборной Австралии (0) 4.20 3.75

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Сборная США предпочитает высокий прессинг и быстрые комбинации. К тому же Почеттино требует, чтобы его команда больше владела мячом. Австралийцы отталкиваются от классических британских историй – физическая мощь + стандартные положения.

Отдельного внимания заслуживает статистика последних крупных турниров. Австралия регулярно демонстрирует способность навязывать борьбу более статусным соперникам, однако по качеству индивидуальных исполнителей преимущество сегодня остаeтся за американской сборной.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Команда Почеттино показала быстрый, современный и очень агрессивный футбол, тогда как Австралия добилась результата прежде всего за счет дисциплины и грамотной организации игры.

Австралийцы способны навязать борьбу и сделать матч максимально неудобным для фаворита, однако по качеству состава, атакующему потенциалу и глубине ресурсов преимущество остается за хозяевами мундиаля.

Тоталы

США предпочитают атакующий футбол, тогда как Австралия умеет использовать ошибки соперника и эффективно действует на стандартах. Не стоит исключать, что оппоненты пробьют стандартный букмекерский тотал больше 2,5.

Форы

Американцы выглядят сильнее по большинству игровых параметров, однако разгромный сценарий маловероятен. «Соккеруз» грамотно организованы и не позволяют соперникам добиваться побед с большим разрывом.

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