Во втором туре группы D состоится, возможно, ключевой матч в борьбе за первое место (19 июня, стадион чемпионов последнего Супер Боула «Сиэтл Сихоукс», 22:00 по московскому времени). Сборные США и Австралии начали чемпионат мира с уверенных побед и теперь имеют отличный шанс зарезервировать себе место в плей-офф.
Хозяева в первом туре неожиданно весело разнесли совсем не слабенькую сборную Парагвая (4:1), тогда как «соккеруз» преподнесли сюрприз, переиграв Турцию (2:0). На данный момент «звездно-полосатые» и австралийцы возглавляют квартет, а потому очная встреча может определить будущего победителя группы.
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Форма команд
США
Сборная США стала одним из главных открытий стартового тура. Перед стартом мундиаля в отношении американцев было много скепсиса, но тренер Маурисио Почеттино наглядно показал, что он не второй день в профессии.
Американцы активно прессинговали парагвайцев, быстро продвигали мяч через центр поля и эффективно использовали свободные зоны. Особенно опасно выглядела атакующая группа, в которой не последние роли сыграли Кристиан Пулишич и Тимоти Веа.
Важным фактором стала и глубина состава. Даже при высоком темпе игры сборная США не проседала физически и продолжала создавать моменты до самого финального свистка.
Австралия
Австралийцы начали чемпионат мира не столь ярко, но не менее эффективно. Встреча с Турцией получилась более осторожной, однако команда Тони Поповича уверенно контролировала ситуацию и заслуженно победила.
Традиционно сильными сторонами «соккеруз» остаются организованность, дисциплина и высокая работоспособность. В первом туре австралийцы практически не позволили туркам создавать опасные моменты и продемонстрировали практически образцовую игру в обороне.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» не особо верят в австралийцев. Гостевая сборная идет большим андердогом. Рассмотрим основные рынки:
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной США
|
1.56
|
1.60
|
Ничья
|
4.50
|
4.40
|
Победа сборной Австралии
|
5.60
|
5.30
|
Двойной шанс: Австралия не проиграет
|
2.46
|
2.35
|
Тотал меньше 2.5
|
1.87
|
1.85
|
Тотал больше 2.5
|
1.95
|
1.95
|
Фора сборной США (0)
|
1.24
|
1.23
|
Фора сборной Австралии (0)
|
4.20
|
3.75
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Сборная США предпочитает высокий прессинг и быстрые комбинации. К тому же Почеттино требует, чтобы его команда больше владела мячом. Австралийцы отталкиваются от классических британских историй – физическая мощь + стандартные положения.
Отдельного внимания заслуживает статистика последних крупных турниров. Австралия регулярно демонстрирует способность навязывать борьбу более статусным соперникам, однако по качеству индивидуальных исполнителей преимущество сегодня остаeтся за американской сборной.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Команда Почеттино показала быстрый, современный и очень агрессивный футбол, тогда как Австралия добилась результата прежде всего за счет дисциплины и грамотной организации игры.
Австралийцы способны навязать борьбу и сделать матч максимально неудобным для фаворита, однако по качеству состава, атакующему потенциалу и глубине ресурсов преимущество остается за хозяевами мундиаля.
Тоталы
США предпочитают атакующий футбол, тогда как Австралия умеет использовать ошибки соперника и эффективно действует на стандартах. Не стоит исключать, что оппоненты пробьют стандартный букмекерский тотал больше 2,5.
Форы
Американцы выглядят сильнее по большинству игровых параметров, однако разгромный сценарий маловероятен. «Соккеруз» грамотно организованы и не позволяют соперникам добиваться побед с большим разрывом.
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