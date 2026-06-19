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  • США – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

США – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

19 июня, 20:50
США
19.06.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Австралия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
24
Мэтт Фриз
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Австралия
18
Патрик Бич
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
19
Гарри Суттар
(К) ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
4
Джейкоб Итальяно
ПЗ
24
Пол Окон-Энгстлер
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
США
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
15
Кристиан Рольдан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Австралия
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
10
Айдин Хрустич
АП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
26
Тете Йенги
ЦФ
4-2-1-1-2
24
Фриз
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
9
Пепи
20
Балогун
3-3-1-1-2
18
Бич
3
Циркати
19
Суттар
21
Берджесс
4
Итальяно
24
Окон-Энгстлер
5
Бос
13
О'Нил
7
Леки
9
Туре
23
Велупиллай
5
Робинсон
6
Трасти
6
Трасти
5
Робинсон
2
Дест
23
Скалли
23
Скалли
2
Дест
9
Пепи
14
Берхальтер
14
Берхальтер
9
Пепи
8
МакКенни
7
Рейна
7
Рейна
8
МакКенни
20
Балогун
19
Райт
19
Райт
20
Балогун
21
Берджесс
6
Гериа
6
Гериа
21
Берджесс
23
Велупиллай
8
Меткалф
8
Меткалф
23
Велупиллай
24
Окон-Энгстлер
22
Ирвин
22
Ирвин
24
Окон-Энгстлер
7
Леки
20
Вольпато
20
Вольпато
7
Леки
9
Туре
17
Иранкунда
17
Иранкунда
9
Туре
Остались в запасе
США
Австралия
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
Остались в запасе
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Остались в запасе
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Попович
Статистика матча США - Австралия
3
4
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
16
Офсайды
1
0
Количество передач
523
310
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69

Смотреть прямую трансляцию США против Австралии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Австралия

США – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Австралия США
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