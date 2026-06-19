Составы команд
США
США
4-2-1-1-2
24
Фриз
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
9
Пепи
20
Балогун
3-3-1-1-2
18
Бич
3
Циркати
19
Суттар
21
Берджесс
4
Итальяно
24
Окон-Энгстлер
5
Бос
13
О'Нил
7
Леки
9
Туре
23
Велупиллай
5
Робинсон
6
Трасти
6
Трасти
5
Робинсон
2
Дест
23
Скалли
23
Скалли
2
Дест
9
Пепи
14
Берхальтер
14
Берхальтер
9
Пепи
8
МакКенни
7
Рейна
7
Рейна
8
МакКенни
20
Балогун
19
Райт
19
Райт
20
Балогун
21
Берджесс
6
Гериа
6
Гериа
21
Берджесс
23
Велупиллай
8
Меткалф
8
Меткалф
23
Велупиллай
24
Окон-Энгстлер
22
Ирвин
22
Ирвин
24
Окон-Энгстлер
7
Леки
20
Вольпато
20
Вольпато
7
Леки
9
Туре
17
Иранкунда
17
Иранкунда
9
Туре
Остались в запасе
США
Австралия
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
Остались в запасе
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Тернер
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Остались в запасе
12
Пол Иццо
ВР
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Попович
Статистика матча США - Австралия
3
4
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
16
Офсайды
1
0
Количество передач
523
310
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Смотреть прямую трансляцию США против Австралии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Австралия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»