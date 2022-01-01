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Австралия
Состав
Состав сборной Австралии по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.footballaustralia.com.au
Тренер:
Тони Попович
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
18
Бич П.
Труа
Вра
23
€ 1 млн
16
Бехич А.
Мельбурн Сити
Защ
35
€ 0.25 млн
5
Бос Д.
Фейеноорд
Защ
23
€ 12 млн
3
Циркати А.
Бенфика
Защ
22
€ 12 млн
19
Суттар Г.
Лестер
Защ
27
€ 3.5 млн
25
Херрингтон Л.
Халл Сити
Защ
19
€ 4.5 млн
8
Меткалф К.
Санкт-Паули
Пол
26
€ 1.5 млн
13
О'Нил Э.
Нью-Йорк Сити
Пол
28
€ 3 млн
22
Ирвин Д.
Санкт-Паули
Пол
33
€ 1 млн
20
Вольпато К.
Сассуоло
Пол
22
€ 10 млн
17
Иранкунда Н.
Спортинг
Нап
20
€ 8 млн
1
Райан М.
Леванте
Вра
34
€ 1.8 млн
12
Иццо П.
Рандерс
Вра
31
€ 0.5 млн
2
Дегенек М.
АПОЭЛ
Защ
32
€ 0.45 млн
21
Берджесс К.
Суонси
Защ
30
€ 1.5 млн
6
Гериа Д.
Альбирекс Ниигата
Защ
33
€ 0.35 млн
15
Труин К.
Нью-Йорк Сити
Пол
25
€ 1.8 млн
14
Девлин К.
Рейнджерс
Пол
28
€ 2 млн
24
Окон-Энгстлер П.
Кельн
Пол
21
€ 1.2 млн
11
Мабиль А.
Кастельон
Пол
30
€ 0.5 млн
10
Хрустич А.
Хераклес
Пол
30
€ 0.6 млн
23
Велупиллай Н.
Мельбурн Виктори
Нап
25
€ 0.65 млн
26
Йенги Т.
Матида Зельвия
Нап
25
€ 0.45 млн
9
Туре М.
Норвич Сити
Нап
22
€ 8 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 4
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