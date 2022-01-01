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Япония. Джей-лига
Команды
Альбирекс Ниигата
Результаты
€ 350 тыс
Альбирекс Ниигата
Ниигата
Япония. Джей-лига
Стадион:
Денка Биг Сван
Сайт:
http://www.albirex.co.jp/
Тренер:
Рикизо Мацухаси
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Япония. Джей-лига. 2025
Япония. Джей-лига. 2024
06.12 | 08:00
Токио
1 : 1
Альбирекс Ниигата
30.11 | 08:00
Альбирекс Ниигата
1 : 3
Касива Рейсол
08.11 | 09:00
Сенан Бельмаре
5 : 2
Альбирекс Ниигата
26.10 | 08:00
Альбирекс Ниигата
2 : 2
Виссел Кобе
18.10 | 08:00
Токио Верди
1 : 0
Альбирекс Ниигата
04.10 | 08:00
Альбирекс Ниигата
1 : 1
Фаджано Окаяма
27.09 | 11:00
Гамба Осака
4 : 2
Альбирекс Ниигата
23.09 | 08:00
Альбирекс Ниигата
0 : 0
Нагоя Грампус
20.09 | 12:00
Йокогама
1 : 0
Альбирекс Ниигата
13.09 | 13:00
Альбирекс Ниигата
0 : 1
Симидзу С-Палс
31.08 | 13:00
Урава Рэд Даймондс
1 : 0
Альбирекс Ниигата
23.08 | 13:00
Альбирекс Ниигата
1 : 2
Касима Антлерс
16.08 | 13:00
Альбирекс Ниигата
1 : 1
Кавасаки Фронтале
11.08 | 13:00
Сересо Осака
3 : 1
Альбирекс Ниигата
20.07 | 13:00
Альбирекс Ниигата
0 : 2
Санфречче Хиросима
05.07 | 13:00
Киото Санга
2 : 1
Альбирекс Ниигата
29.06 | 12:00
Альбирекс Ниигата
0 : 4
Матида Зельвия
25.06 | 13:00
Кавасаки Фронтале
3 : 1
Альбирекс Ниигата
21.06 | 10:00
Ависпа Фукуока
3 : 2
Альбирекс Ниигата
15.06 | 08:00
Альбирекс Ниигата
1 : 0
Йокогама Маринос
31.05 | 08:00
Нагоя Грампус
3 : 0
Альбирекс Ниигата
25.05 | 08:00
Альбирекс Ниигата
2 : 1
Сенан Бельмаре
18.05 | 09:00
Фаджано Окаяма
2 : 1
Альбирекс Ниигата
11.05 | 08:05
Альбирекс Ниигата
1 : 1
Урава Рэд Даймондс
03.05 | 08:00
Альбирекс Ниигата
2 : 3
Токио
29.04 | 08:00
Санфречче Хиросима
0 : 1
Альбирекс Ниигата
26.04 | 08:00
Касива Рейсол
1 : 1
Альбирекс Ниигата
19.04 | 08:00
Альбирекс Ниигата
1 : 2
Киото Санга
13.04 | 08:00
Альбирекс Ниигата
0 : 0
Йокогама
06.04 | 08:00
Виссел Кобе
0 : 1
Альбирекс Ниигата
02.04 | 13:00
Альбирекс Ниигата
0 : 1
Ависпа Фукуока
29.03 | 08:00
Альбирекс Ниигата
3 : 3
Гамба Осака
15.03 | 08:00
Матида Зельвия
1 : 0
Альбирекс Ниигата
08.03 | 08:05
Альбирекс Ниигата
2 : 2
Токио Верди
02.03 | 08:00
Альбирекс Ниигата
2 : 2
Сересо Осака
26.02 | 13:00
Касима Антлерс
2 : 1
Альбирекс Ниигата
22.02 | 08:00
Симидзу С-Палс
2 : 0
Альбирекс Ниигата
15.02 | 08:00
Йокогама Маринос
1 : 1
Альбирекс Ниигата
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