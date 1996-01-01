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    Расписание матчей сборной Австралии по футболу

    Сайт www.footballaustralia.com.au
    Тренер Грэм Арнольд
    Товарищеские матчи. Сборные 2023

    		13 октября, пятница 21:45 Англия Австралия
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