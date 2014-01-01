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Результаты
Результаты сборной Австралии по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.footballaustralia.com.au
Тренер:
Тони Попович
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Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2024/2025
Кубок Азии. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Чемпионат мира. 2022
Отборочные матчи к ЧМ. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Кубок Азии. Плей-офф 2019
Кубок Азии. Групповой этап 2019
Чемпионат мира. Групповой этап 2018
Товарищеские матчи. Сборные. 2018
Отбор на ЧМ-2018. Плей-офф. 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Четвертый этап 2016/2017
Кубок конфедераций. 2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2016
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Кубок Азии. 2015
Кубок Азии. Групповой этап 2015
Чемпионат мира. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия. 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Товарищеские матчи. Сборные. 2011
Кубок Азии. финал 2011
Кубок Азии. 2011
Кубок Азии. групповой раунд 2011
Товарищеские матчи. 2011
Чемпионат мира. 2010
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
Чемпионат мира. 2006
Чемпионат мира. 2006
03.07 | 21:00
Австралия
1 : 1
Египет
26.06 | 05:00
Парагвай
0 : 0
Австралия
19.06 | 22:00
США
2 : 0
Австралия
14.06 | 07:00
Австралия
2 : 0
Турция
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