Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Австралии по футболу

    Сайт www.footballaustralia.com.au
    Тренер Грэм Арнольд
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022
    1/8 финала
    		3 декабря, суббота 22:00 Аргентина 2:1 Австралия
    Чемпионат мира 2022, группа D
    3 тур
    		30 ноября, среда 18:00 Австралия 1:0 Дания
    2 тур
    		26 ноября, суббота 13:00 Тунис 0:1 Австралия
    1 тур
    		22 ноября, вторник 22:00 Франция 4:1 Австралия
    • Читайте нас: 
    11