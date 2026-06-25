Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Парагвая и Австралии пройдет 26 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды имеют по три очка после двух туров – Парагвай обыграл Турцию (1:0) и уступил США (1:4), а Австралия также обыграла Турцию (2:0) и проиграла США (0:2). Победитель этого матча гарантирует себе выход в плей-офф, а ничья может устроить обе команды, если Турция не обыграет США, что маловероятно. Сможет ли Парагвай взять реванш за поражение в товарищеском матче 2010 года, или Австралия продолжит свою удачную серию против южноамериканцев и займет второе место в группе?

Кто победит в матче

Сборная Парагвая подходит к игре со сбалансированными показателями: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда обыграла Турцию (1:0) в прошлом туре, но уступила США (1:4) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Никарагуа (4:0), победа над Марокко (2:1) и победа над Грецией (1:0). Парагвайцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют опытных лидеров, способных решить исход матча. В очных встречах с Австралией у них одна ничья и одно поражение, что создает небольшое психологическое давление.

Австралия подходит к игре с похожей статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда обыграла Турцию (2:0) в стартовом туре, но уступила США (0:2) в прошлом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья со Швейцарией (1:1), победа над Мексикой (1:0) и разгром Кюрасао (5:1). Австралийцы играют дисциплинированно в обороне и стабильно забивают, а в личных встречах с Парагваем не проигрывают (одна победа, одна ничья), что дает им психологическое преимущество. Однако в этом матче им также нужна победа для гарантированного выхода.

Итоговый вывод: Обе команды имеют равные шансы, но Австралия выглядит чуть предпочтительнее за счет более надежной обороны (1,0 пропущенного против 1,2 у Парагвая) и удачной истории личных встреч. Однако ничья – очень вероятный исход, учитывая важность матча и осторожную тактику, которую выберут обе команды. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Обе команды имеют одинаковое количество очков и похожие статистические показатели, но Австралия чуть надежнее в обороне и не проигрывает Парагваю в очных встречах (одна победа, одна ничья). Это дает австралийцам небольшое психологическое преимущество, но в таком матче, где решается судьба выхода в плей-офф, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Парагвай и Австралия имеют равные силы и схожие турнирные задачи, при этом ничья с высокой вероятностью устроит обе команды, если Турция не обыграет США. Учитывая важность матча и осторожную тактику, которая будет выбрана, наиболее вероятным исходом является ничья. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 2.3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Парагвая и Австралии состоится 26 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».