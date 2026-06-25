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Парагвай – Австралия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

25 июня 2026 9:15
Парагвай - Австралия
26 июн. 2026, пятница 05:00 | Чемпионат мира, группа D, 3 тур
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2.30
Ничья
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Парагвая и Австралии пройдет 26 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды имеют по три очка после двух туров – Парагвай обыграл Турцию (1:0) и уступил США (1:4), а Австралия также обыграла Турцию (2:0) и проиграла США (0:2). Победитель этого матча гарантирует себе выход в плей-офф, а ничья может устроить обе команды, если Турция не обыграет США, что маловероятно. Сможет ли Парагвай взять реванш за поражение в товарищеском матче 2010 года, или Австралия продолжит свою удачную серию против южноамериканцев и займет второе место в группе?

Кто победит в матче

Сборная Парагвая подходит к игре со сбалансированными показателями: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда обыграла Турцию (1:0) в прошлом туре, но уступила США (1:4) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Никарагуа (4:0), победа над Марокко (2:1) и победа над Грецией (1:0). Парагвайцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют опытных лидеров, способных решить исход матча. В очных встречах с Австралией у них одна ничья и одно поражение, что создает небольшое психологическое давление.

Австралия подходит к игре с похожей статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда обыграла Турцию (2:0) в стартовом туре, но уступила США (0:2) в прошлом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья со Швейцарией (1:1), победа над Мексикой (1:0) и разгром Кюрасао (5:1). Австралийцы играют дисциплинированно в обороне и стабильно забивают, а в личных встречах с Парагваем не проигрывают (одна победа, одна ничья), что дает им психологическое преимущество. Однако в этом матче им также нужна победа для гарантированного выхода.

Итоговый вывод: Обе команды имеют равные шансы, но Австралия выглядит чуть предпочтительнее за счет более надежной обороны (1,0 пропущенного против 1,2 у Парагвая) и удачной истории личных встреч. Однако ничья – очень вероятный исход, учитывая важность матча и осторожную тактику, которую выберут обе команды. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

Обе команды имеют одинаковое количество очков и похожие статистические показатели, но Австралия чуть надежнее в обороне и не проигрывает Парагваю в очных встречах (одна победа, одна ничья). Это дает австралийцам небольшое психологическое преимущество, но в таком матче, где решается судьба выхода в плей-офф, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
1 : 0
09.10.2010
Парагвай

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Парагвай
0
Орландо Хиль
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
0
Матиас Галарса
ЛП
0
Андрес Кубас
ЦП
0
Диего Гомес
ЦП
16
Дамиан Бобадилья
ПП
25
Исидро Питта
ЦФ
19
Хулио Энкисо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Австралия
0
Патрик Бич
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
0
Харри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
0
Джейкоб Итальяно
ПЗ
0
Нишан Вилупиллай
ЛП
0
Эйден О`Нил
ЦП
0
Пол Окон-Энгстлер
ЦП
0
Мэтью Лекки
ПП
17
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
4-4-2
0
Хиль
6
Алонсо
15
Гомес
3
Альдрете
4
Касерес
0
Галарса
0
Кубас
0
Гомес
16
Бобадилья
19
Энкисо
25
Питта
3-2-4-1
0
Бич
3
Циркати
0
Суттар
21
Берджесс
0
Итальяно
5
Бос
0
Лекки
0
О`Нил
0
Окон-Энгстлер
0
Вилупиллай
17
Туре
Остались в запасе
Парагвай
Австралия
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Тони Попович
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Тони Попович

Прогноз на победителя

Парагвай и Австралия имеют равные силы и схожие турнирные задачи, при этом ничья с высокой вероятностью устроит обе команды, если Турция не обыграет США. Учитывая важность матча и осторожную тактику, которая будет выбрана, наиболее вероятным исходом является ничья. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 2.3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Парагвая и Австралии состоится 26 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Парагвай – Австралия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

2.30
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Чемпионат мира Австралия Парагвай
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