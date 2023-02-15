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Главные новости
00:33
Серия А. «Наполи» проиграл дома «Лацио» (0:1) и прервал 9-матчевую победную серию
00:21
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Лейпциг» (2:1) и вышла на 1-е место
3 марта
23:40
«Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду
23:23
Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
23:14
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID
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Все новости
00:42
Оффтоп
Россиянин Гассиев нокаутом победил боксера из США и получил титул WBA
00:13
Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»
00:06
Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»
3 марта
23:48
Оффтоп
Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении
23:32
Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда
23:06
В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют
22:56
Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти
22:48
«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась
22:42
Роналду не забил последней команде чемпионата Саудовской Аравии. Его команда трижды отличилась после 90-й минуты
3
22:33
Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»
1
22:21
Видео
«Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке
2
22:03
Оффтоп
«Локомотив» разгромил «Витязь», СКА – минское «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:00
Реклама
«Наполи» сегодня сыграет с «Лацио». Забьет ли Хвича?
21:57
«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
21:49
«Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность
1
21:43
«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам
10
21:34
Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя
12
21:27
Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола
1
21:20
Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ
2
21:04
Фото
«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика
9
20:50
РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти
5
20:44
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
3
20:40
Фото
Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом
5
20:32
Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»
20:19
Оффтоп
Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином
1
20:11
Видео
РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема
4
20:03
«Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута»
12
19:43
Мирзов в матче с «Факелом» не реализовал пенальти
1
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Арсенал - Статьи
Город
Лондон
Дивизион
Англия-Премьер-лига
Сайт
http://www.arsenal.com/
Стадион
Эмирейтс
Тренер
Микель Артета
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15.02.2023 13:55
Кто победит в матче за первую строчку АПЛ: «Арсенал» или «Манчестер Сити»?
Отвечайте на опрос и делитесь вашим мнением в комментариях.
11.02.2023 15:59
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
Афера и история Грегуара Аксельрода.
25.01.2023 15:21
Как дела в гонках за чемпионство в топ-лигах: в Италии к золоту рвется бывший тренер «Зенита», в АПЛ – «Арсенал»
Кратко показываем расклады.
04.01.2023 16:57
Главные трансферные интриги зимы: Фелиш в АПЛ, трансфер «Челси» на 100+ млн
Ждем конкретики по каждому случаю.
09.09.2022 00:08
Любимый клуб Елизаветы II – тайна, которую никто не раскрыл за полвека. Хотя Фабрегас говорил, что это «Арсенал»
Впервые она пришла на футбол в 1953 году.
23.01.2022 14:45
В АПЛ скандал со ставками. Возможно, игрок «Арсенала» специально получил карточку, а на этом заработали почти миллион долларов
ФА ведет расследование. Джака подозревается.
5
11.03.2021 20:30
«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги
«Мы напуганы».
02.02.2021 01:16
Онлайн зимнего трансферного окна. «Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке», Хедира перешел в «Герту»
Только главные переходы и подтвержденные сделки.
10
27.01.2021 15:22
Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора
Лингвистическая памятка для фанатов «Арсенала».
18.01.2021 11:25
Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью
Много историй о культуре и жизни.
14.03.2020 20:18
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Обновляемая база.
16.12.2019 07:39
«День без футбола − раз в месяц». Как устроена жизнь главного тактика России
Интервью про мотивацию, любимые книги, нехватку сна и девушек.
09.11.2019 13:24
Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене
Игра с «Лестером» может быть решающей.
1
30.10.2019 17:46
Отвратное поведение капитанов – нормальное явление для «Арсенала». До Джаки портачили ван Перси, Косиельни и Галлас
Озила же просто не любит Эмери
1
29.10.2019 14:25
Братья-тренеры покоряют Англию со дна. Работали физруками в школе, делят зарплату пополам, сидят в офисе по 12 часов
Волшебная история.
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