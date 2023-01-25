Как дела в гонках за чемпионство в топ-лигах: в Италии к золоту рвется бывший тренер «Зенита», в АПЛ – «Арсенал»

Сезон-2022/23 постепенно переваливает в свою вторую часть. Говорить о чемпионствах конкретных клубов пока еще рано. Но почти во всех чемпионатах сформировалась реальная картина, подтверждающая лидерство конкретных участников.

АПЛ – здесь главенствует «Арсенал»

В начале января Пеп Гвардиола сказал: «Я считаю «Арсенал» главным фаворитом в борьбе за золото в этом сезоне. Микель Артета готов к этому вызову, он построил потрясающую команду».

Артета тут же возразил: до конца сезона еще много времени, все может поменяться. Но признать прекрасную форму «Арсенала» все же стоит. Он не проигрывает 13 матчей подряд и стал четвертым клубом в истории АПЛ, который набрал 50+очков после 19 туров.

Что касается «Манчестер Сити», то он в 5 очках от первого места. За третью строчку прямо сейчас активно борются три команды.

Бундеслига – «Бавария» снова первая, но соперники рядом

Хасан Салихамиджич обещал журналистам, что к середине зимы «Бавария» будет настолько сильной, что уже можно спокойно говорить о чемпионстве. В реальности же отрыв «Баварии» минимален: где-то рядом гарцуют еще пять клубов.

Вряд ли можно всерьез говорить, что «Бавария» уступит золото, но ситуация вообще не такая, какой ее предсказывал Салихамиджич.

«Барса» благодаря миллиардам рычагов постепенно преодолевает финансовые неприятности и выстраивает команду по требованиям Хави. Это дает результаты: сейчас «Барселона» вышла на первое место, оторвавшись от «Реала» на три очка.

Отрыв небольшой, и это отмечает Хави: «В марте нас ждет Класико. И это будет главный матч сезона, который определит наше положение». Карло Анчелотти сдержаннее: он опасается любых видов прогнозов и просто верит в своих игроков.

Остальные клубы сильно далеко от подвигов, там локальная борьба за остальные еврокубковые места.

Италия – «Наполи» и Лучано Спаллети бегут к чемпионству

В последний раз «Наполи» брал чемпионство в сезоне-1989/90. Тогда в команде бегали Диего Марадона, Джанфранко Дзола и другие звезды. Спустя 33 года клуб близок к новому успеху.

Вообще, это очень забавная история. Перед стартом сезоне-2022/23 экстравагантный босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис всерьез заявил о возможном чемпионстве: «Мы собрали классную команду и намерены привезти скудетто в Неаполь». Тогда Лучано Спаллетти смущался, а сейчас возглавляет таблицу – вместе с забивным Виктором Осимхеном, великолепным Хвичей Кварацхелией и другими топами из состава «Наполи».

Помешать «Наполи» взять трофей может только он сам. Другие конкуренты сильно далеко и периодически подставляют сами себя.

Франция – «ПСЖ» слабо оторвался от «Ланса»

Галактический состав не дал «ПСЖ» ощутимого преимущества к концу января: он опережает «Ланс», который расположился на второй строчке, всего на три очка. Правда, главный тренер «Ланса» Франк Эз утверждает:«У нас нет задачи соперничать с «ПСЖ» за чемпионский титул. Мы хотим просто закрепиться за том уровне и попасть в еврокубки. Для нас это был бы предел мечтаний».

Кристоф Гальтье, который впервые проиграл в сезоне Лиги 1 в первый день 2023-го, уверен: «ПСЖ» хватит силы, чтобы спокойно завершить сезонный отрезок чемпионата. С другой стороны, нас интересует Лига чемпионов – руководство назвало успешное выступление в ней приоритетом на сезон. Мы будем работать – нам предстоит много дел».

Регистрируйся, получи 2000 рублей бесплатно и ставь на победы любимой команды

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press