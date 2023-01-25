Как дела в гонках за чемпионство в топ-лигах: в Италии к золоту рвется бывший тренер «Зенита», в АПЛ – «Арсенал»

Сезон-2022/23 постепенно переваливает в свою вторую часть. Говорить о чемпионствах конкретных клубов пока еще рано. Но почти во всех чемпионатах сформировалась реальная картина, подтверждающая лидерство конкретных участников.
АПЛ – здесь главенствует «Арсенал»
В начале января Пеп Гвардиола сказал: «Я считаю «Арсенал» главным фаворитом в борьбе за золото в этом сезоне. Микель Артета готов к этому вызову, он построил потрясающую команду».
Артета тут же возразил: до конца сезона еще много времени, все может поменяться. Но признать прекрасную форму «Арсенала» все же стоит. Он не проигрывает 13 матчей подряд и стал четвертым клубом в истории АПЛ, который набрал 50+очков после 19 туров.
Что касается «Манчестер Сити», то он в 5 очках от первого места. За третью строчку прямо сейчас активно борются три команды.
Бундеслига – «Бавария» снова первая, но соперники рядом
Хасан Салихамиджич обещал журналистам, что к середине зимы «Бавария» будет настолько сильной, что уже можно спокойно говорить о чемпионстве. В реальности же отрыв «Баварии» минимален: где-то рядом гарцуют еще пять клубов.
Вряд ли можно всерьез говорить, что «Бавария» уступит золото, но ситуация вообще не такая, какой ее предсказывал Салихамиджич.
Испания – «Реал» или «Барселона»
«Барса» благодаря миллиардам рычагов постепенно преодолевает финансовые неприятности и выстраивает команду по требованиям Хави. Это дает результаты: сейчас «Барселона» вышла на первое место, оторвавшись от «Реала» на три очка.
Отрыв небольшой, и это отмечает Хави: «В марте нас ждет Класико. И это будет главный матч сезона, который определит наше положение». Карло Анчелотти сдержаннее: он опасается любых видов прогнозов и просто верит в своих игроков.
Остальные клубы сильно далеко от подвигов, там локальная борьба за остальные еврокубковые места.
Италия – «Наполи» и Лучано Спаллети бегут к чемпионству
В последний раз «Наполи» брал чемпионство в сезоне-1989/90. Тогда в команде бегали Диего Марадона, Джанфранко Дзола и другие звезды. Спустя 33 года клуб близок к новому успеху.
Вообще, это очень забавная история. Перед стартом сезоне-2022/23 экстравагантный босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис всерьез заявил о возможном чемпионстве: «Мы собрали классную команду и намерены привезти скудетто в Неаполь». Тогда Лучано Спаллетти смущался, а сейчас возглавляет таблицу – вместе с забивным Виктором Осимхеном, великолепным Хвичей Кварацхелией и другими топами из состава «Наполи».
Помешать «Наполи» взять трофей может только он сам. Другие конкуренты сильно далеко и периодически подставляют сами себя.
Франция – «ПСЖ» слабо оторвался от «Ланса»
Галактический состав не дал «ПСЖ» ощутимого преимущества к концу января: он опережает «Ланс», который расположился на второй строчке, всего на три очка. Правда, главный тренер «Ланса» Франк Эз утверждает:«У нас нет задачи соперничать с «ПСЖ» за чемпионский титул. Мы хотим просто закрепиться за том уровне и попасть в еврокубки. Для нас это был бы предел мечтаний».
Кристоф Гальтье, который впервые проиграл в сезоне Лиги 1 в первый день 2023-го, уверен: «ПСЖ» хватит силы, чтобы спокойно завершить сезонный отрезок чемпионата. С другой стороны, нас интересует Лига чемпионов – руководство назвало успешное выступление в ней приоритетом на сезон. Мы будем работать – нам предстоит много дел».
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Фото: www.imago-images.de/Global Look Press