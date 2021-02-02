Онлайн зимнего трансферного окна. «Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке», Хедира перешел в «Герту»

Только главные переходы и подтвержденные сделки.

Официально: зимнее трансферное окно открыто. Уже состоялись некоторые яркие сделки, другие громкие приобретения еще только готовятся. «Бомбардир» проводит онлайн каждого трансферного дня, чтобы вы точно не упустили ни одного важного перехода.

2 февраля

• Еще один трансфер «Ливерпуля» – аренда 20-летнего центрального защитника «Шальке» Озана Кабака до конца сезона (есть сумма выкупа). Кабак играл в Бундеслиге с 2019 года: провел 18 матчей за «Штутгарт» и 42 встречи за «Шальке».

• Шкодран Мустафи перешел в «Шальке». Контракт подписан до конца этого сезона.

1 февраля

• «Ливерпуль» заплатил «Престону» 570 тысяч евро за 25-летнего центрального защитника Бэна Дэвиса. Он никогда не играл до этого в АПЛ.

Юрген Клопп сказал: «Думаю, очевидно, что будь это нормальное трансферное окно без каких-либо происшествий, мы бы не искали в «Престоне» игрока для нашей команды. Это действительно маловероятно.

Но поскольку наши проблемы становились все более явными, когда мы увидели этого парня, мы воодушевились и подумали: «Вау».

• Сами Хедира на правах свободного агента перешел в «Герту». В Германии он играл за «Штутгарт» с 2004-го по 2010-й. Спустя 11 лет в «Реале» и «Ювентусе» он вернулся в Бундеслигу.

31 января

• «Парма» до конца сезона арендовала 19-летнего нападающего из «Баварии» Джошуа Зиркее. Стоимость аренды – 1,5 млн евро. Еще у «Пармы» есть право выкупа за 15 млн.

• Хесе на правах свободного агента перешел в «Лас-Пальмас». Он уже играл за клуб – в 2017-м, когда «ПСЖ» отдал его в аренду на полгода.

• 31 января два трансфера провернул «Рубин»: на правах свободных агентов туда пришли Михаил Костюков и Александр Грицаенко. Оба играли в этом сезоне за «Тамбов».

• «Кротоне» арендовал Адама Унаса у «Наполи» до конца сезона.

• «Ювентус» отдал «Торино» в аренду Роландо Мандрагору. У Мандрагоры интересная карьера: в 2018-м «Юве» продал его «Удинезе» за 20 млн евро, но вернул его в октябре 2020-го почти за 11.

С того момента он уходил в аренду в «Удинезе», вернулся из нее 30 января, чтобы уйти в следующую – в «Торино».

• Еще одна исходящая аренда у «Ювентуса»: Даниэле Ругани до конца сезона будет играть за «Кальяри». Первую половину сезона он провел в аренду в «Ренне», сыграл два матча и вернулся.

• Демарай Грэй перешел из «Лестера» в «Байер». Сумма трансфера – 2 млн евро.

• АЕК заплатил «Рубину» 1,5 млн евро за Олега Данченко.

• «Торино» купил у «Бетиса» Антонио Санабрию. На медосмотре у него нашли коронавирус – после подписания контракта он ушел на самоизоляцию.

• «Валенсия» арендовала у «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне.

• «Аталанта» заплатила 700 тысяч евро «Шахтеру» за 24-летнего центрального полузащитника Виктора Коваленко.

• Дженк Тосун вернулся в «Бешикташ» спустя три года. В 2018-м он перешел в «Эвертон» за 22,5 млн евро. С тех пор провел за «Эвертон» 58 матчей, забил 11 голов, съездил в аренду в «Кристал Пэлас».

В «Бешикташ» он приехал в аренду до конца сезона.

30 января

• Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перешел в «Вест Хэм». Это аренда до конца сезона, в котором Лингард не провел в АПЛ ни одного матча.

• Халк – игрок «Атлетико Минейро». Ему 34 года. До этого он играл за «Шанхай СИПГ» и стал свободным агентом. Последний раз Халк выступал в Бразилии в 2005 году.

• Стефан Эль-Шаарави вернулся в «Рому» как свободный агент. С 2019 года он играл в Китае за «Шанхай Шеньхуа».

• «Удинезе» выкупил у «Уотфорда» Жерара Деулофеу. Контракт рассчитан до 2024 года.

29 января

• Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в «Беневенто». В Италии Гайч останется минимум до конца этого сезона.

• Леон Мусаев перешел из «Зенита» в «Рубин». Контракт подписан на пять лет. У «Зенита» будет право первоначального выкупа.

28 января

• 35-летний Фернандо Льоренте перешел из «Наполи» в «Удинезе». Контракт до лета-2022.

27 января

• «Фиорентина» официально представила Александра Кокорина.

• «Арсенал» арендовал Мартина Эдегора до конца сезона без права выкупа. Это его пятая аренда с момента перехода в «Реал» (за пять лет).

• Сейду Думбия перешел в мальтийский «Хамрун-Спартанс». Это его седьмой клуб и шестая страна после ухода из ЦСКА.

• Макс Майер на правах свободного агента перешел в «Кельн».

• «Байер» заплатил «Селтику» 11 млн евро за 20-летнего правого защитника из Ганы Жереми Фримпонга. Он – воспитанник «Манчестер Сити».

26 января

• «Локомотив» расторг контракт с Жасуром Жалолиддиновым. Прошлым летом клуб заплатил агентам 900 тысяч евро в качестве комиссионных, а он сразу же ушел в аренду в «Тамбов».

• «Арис» арендовал Костаса Митроглу у «Марселя».

• Кевин Лазанья перешел из «Удинезе» в «Верону». Аренда до конца сезона.

• «Астон Вилла» заплатила 15,8 млн евро «Марселю» за Моргана Сансона.

• Папу Гомес после конфликта с Джан Пьеро Гасперини нашел новую команду – «Севилья». Сумма сделки – 5,5 млн евро.

25 января

• «Олимпиакос» на правах свободного агента подписал Сократиса. Тот 2,5 года провел в «Арсенале» и расторг контракт с клубом, потому что не попал в заявку на сезон. Сократис вернулся в Грецию спустя 15 лет.

• Помните Лисандро Лопеса, который неплохо бомбил за «Порту» и «Лион». Сейчас ему 37, и он подписал контракт с «Атлантой». Цена вопроса – 0 евро.

• Кристиан Куэва, знакомый фанатам из России по выступлениям за «Краснодар», на правах аренды перешел в «Аль-Фатех».

• В последние годы много слухов связывали Генри Оньекуру с клубами из России. А он выбрал «Галатасарай». Аренда до конца сезона за 650 тысяч евро.

24 января

• Месут Озил перешел в «Фенербахче» на правах свободного агента – не так давно «Арсенал» расторг с ним контракт.

Месут Озил посвятил 7,5 карьеры «Арсеналу», сыграл за него 254 матча, забил 44 мяча и отдал 77 голевых передач. В этом сезоне Озил не играл за «Арсенал» – Микель Артета не включил его в заявку на сезон.

23 января

• Стефан Эль-Шаарави стал свободным агентом. Его контракт с «Шанхаем» действовал до лета-2022, но в нем был пункт о досрочном расторжении, которым он и воспользовался. Сейчас итальянские медиа пишут, что он вернется в «Рому», за которую выступал с 2016-го по 2019-й и провел 139 матчей.

• Вилльян Жозе из «Сосьедада» давно говорил о желании поиграть в АПЛ. «Вулверхэмптон» арендовал его до конца сезона.

• «Андерлехт» нашел еще одного молодого игрока для аренды – взял до следующего лета 22-летнего Якоба Брууна-Ларсена у дортмундской «Боруссии».

• Стефано Стураро перешел в «Верону» на правах аренды. Полтора года назад «Дженоа» купил его за 16,5 млн евро. Закрепиться в его составе Стураро не сумел.

22 января

• Андреа Конти перешел из «Милана» в «Парму». Аренда до конца сезона.

• «Монако» заплатил 20 млн евро за 18-летнего правого полузащитника из «Брюгге» Крепина Диатту.

• Во втором полугодии 2020-го Невен Суботич играл за турецкий «Денизлиспор». Он расторг контракт с клубом из-за задержки по зарплате.

• «Милан» арендовал у «Челси» до конца сезона защитника Фикайо Томори.

• «Арсенал» нашел второго голкипера – это Мэттью Райан из «Брайтона». Аренда до конца сезона.

• Кристиан Бистрович ушел в аренду в турецкую «Касымпашу» до 30 июня 2021-го.

21 января

• Александр Кокорин перешел в «Фиорентину». Об этом официально сообщил «Спартак». После успешного медобследования он пишет контракт с «Фио» на 3,5 года.

• Александр Бюттнер не долго был без клуба – подписал контракт с «Аполлоном» из Лимасола.

• Олег Иванов на правах свободного агента перешел в «Уфу».

• «Боруссия» М заплатила «Тулузе» 9 млн евро за 19-летнего французского полузащитника Коадио Коне.

• Милик стал игроком «Марселя». Аренда на полтора года с опцией выкупа.

20 января

• Помните Александра Бюттнера, который когда-то играл в «Манчестер Юнайтед» и «Динамо»? Последний год он играл за «Нью-Инглэнд Революшн». Сейчас ушел оттуда на правах свободного агента.

• Юрий Лодыгин подписал контракт с греческим ПАС. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро – это самый дорогой игрок клуба.

19 января

• Марио Манджукич подписал контракт с «Миланом» до конца сезона. Он полгода был без клуба.

• Клас Ян-Хунтелар вернулся в «Шальке». В предыдущий раз он играл за клуб с 2010-го по 2017-й, провел 240 матчей и забил 126 мячей.

18 января

• Джек Уилшир на правах свободного агента перешел в «Борнмут», за который играл три года назад.

17 января

• «Касымпаша» арендовала у «Челси» Дэнни Дринкуотера до конца сезона. Он не играл в официальных матчах с февраля-2020.

16 января

• «Спартак» представил Йоррита Хендрикса.

• У «Урала» четыре покупки: полузащитник Рамазан Гаджимурадов из хабаровского СКА, полузащитник Артем Максименко из «Велеса», вингер Илльдрен Ибрахимай (свободный агент, но последним его клубом норвежский «Викинг») и правый защитник Арсен Адамов из «Ахмата». На всех «Урал» потратил 315 тысяч евро – данные Transfermarkt.

15 января

• «Венеция» арендовала у «Интера» 18-летнего нападающего Себастьяна Эспозито.

• «Милан» взял в аренду у «Торино» полузащитника Суалихо Мейте.

• Макс Майер расторг контракт с «Кристал Пэлас».

• «Локо» купил у «Бордо» 29-летнего защитника Пабло. У него в активе два матча за сборную Бразилии. Пабло выступал за французский клуб с 2017 года – следущим летом у него заканчивался контракт с командой. Transfermarkt пишет, что сумма сделки составила 2,5 млн евро.

14 января

• «Брага» подписала свободного агента Лукаса Пиазона. В 2012-м Пиазон перешел в «Челси» за 7,5 млн евро. За 9 лет сыграл три матча и побывал в семи арендах.

• «Айнтрахт» арендовал Луку Йовича. Полтора года назад «Реал» купил Йовича у него за 63 млн евро – за это время он забил два гола.

• «Дженоа» до конца лета взял в аренду у «Марселя» Кевина Стротмана.

• Бывший игрок «Краснодара» Йон Фьолусон на правах свободного агента перешел в шведский «Хаммарбю».

13 января:

• «Утрехт» подписал правого защитника «Удинезе» Хидде тер Авеста.

• «Ахмат» заплатил 500 тысяч евро «Вииторулу» за Габриэля Янку. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Румынии в прошлом сезоне.

• «Манчестер Юнайтед» продал Тимоти Фосу-Менса в «Байер». Сумма сделки – 1,7 млн евро.

• «Атлетико» арендовал за 1,5 млн евро нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.

• Ислам Слимани на правах свободного агента перешел из «Лестера» в «Лион».

12 января

• «Арсенал» арендовал у «Рубина» Игоря Коновалова до конца сезона.

• Мартин Шкртел и «Истанбул» расторгли контракт.

• «Спартак» купил опорного полузащитника Йоррита Хендрикса у ПСВ. Голландцы уже объявили о его переходе Хендрикса. Transfermakt оценивает сумму сделки в 700 тысяч евро.

• «Сампдория» взяла в аренду нападающего «Брешии» Эрнесто Торргероссу.

• Поль Лирола из «Фиорентины» перешел в «Марсель». Аренда до конца сезона с правом выкупа за 12 млн.

11 января

• «Гройтер Фюрт» арендовал у «Фрайбурга» Луку Иттера.

• «Херенвен» заплатил 1,5 млн евро за 25-летнего полузащитника «Риеки» Тибора Халиловича.

• «Истанбул Башакшехир» арендовал у «Милана» Лео Дуарте. В Турции Дуарте пробудет до конца сезона-2021/22.

10 января

• Олег Иванов ушел из «Ахмата». Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

• «Лилль» арендовал у «Болоньи» Адама Сумаоро.

9 января

• Равен Мориссон расторг контракт с «Ден Хааг». Он провел там всего полгода и сыграл пять матчей.

• «КПР» арендовал Чарли Остина у «Вест Бромвича».

• Солигорский «Шахтер» подписал бывшего футболиста «Спартака» Егора Филипенко и Игоря Стасевича.

8 января

• «Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. Летом-2019 «Вест Хэм» заплатил за него «Айнтрахту» 50 млн.

• «Реал» отдал в аренду «Хетафе» японского полузащитника Такефусо Кубо – за 1,25 млн.

7 января

• Лассе Шене разорвал контракт с «Дженоа».

• «Фиорентина» не будет выкупать Патрика Кутроне у «Вулверхэмптона» – те официально прервали аренду.

• «Фулхэм» прервал аренду Энтони Кнокерта в «Ноттингеме».

6 января

• «Хетафе» арендовал у «Барселоны» Карлоса Аленью.

5 января

• Фабио Борини после «Вероны» четыре месяца сидел без клуба. Сейчас подписал контракт с турецким «Карагюмрюком» до июня 2022 года.

• Андреа Бертолаччи тоже стал игроком «Карагюмрюка». И тоже до лета-2022.

• Риккардо Сапонара («Фиорентина») ушел в аренду в «Специю» до следующего лета.

• Чемпион АПЛ в составе «Лестера» Энди Кинг после шести месяцев без клуба подписал контракт до июля с бельгийским «Левеном».

4 января

• 23-летний полузащитник сборной Дании Йоаким Мехле стал одноклубником Алексея Миранчука. «Аталанта» заплатила за него «Генку» 11 млн.

• Бас Дост ушел в «Брюгге» за 4 млн евро.

• Сим Де Йонг ушел за бесплатно из «Цинциннати» в «Херенвен».

• Еще одна аренда Раджи Наингголана в «Кальяри».

• Этьен Капу (играл за «Тоттенхэм» и «Уотфорд») ушел в «Вильярреал» за 2 млн.

• Сеад Колашинац вернулся в «Шальке», потому что не получал игрового времени в «Арсенале». Пока что это только аренда.

• Стефан Руффье играл за «Сент-Этьен» с 2011-го. Последний сезон он вместе с агентом воевал с главным тренером Клодом Пюэлем. Сейчас этот конфликт закончился – клуб и вратарь расторгли контракт.

• Вильям Салиба из «Арсенала» до следующего лета будет играть в аренде в «Ницце».

2 января

• Амад Диалло перешел из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». За него заплатили 21 млн евро. О сделке объявили еще в октябре.

• Помните Тони Шунича, который три года карьеры отдал «Динамо»? В середине сентября он перешел в «Бэйцзин Гоань» и почти сразу же уехал в аренду в «Хэнань Цзянье». Сейчас оформил полноценный трансфер в «Хэнань» – Transfermarkt не называет сумму сделки.

1 января

• Педро из «Фиорентины» вернулся в Бразилию. «Фламенго» так понравился игрок, что они решили его выкупить. Сумма сделки – 14 млн евро.

• Помните Дэрила Янмата? Он провел шесть лет в Англии – выступал за «Ньюкасл» и «Уотфорд». Сейчас перешел на правах свободного агента в «Ден Хааг».

• У Грациано Пелле закончился контракт с «Шаньдун Лунэн». Говорят, им интересуются «Интер» и «Ювентус».

• Диего Коста и «Атлетико» расторгли контракт. Формально сотрудничество закончилось еще в конце декабря.