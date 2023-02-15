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    Кто победит в матче за первую строчку АПЛ: «Арсенал» или «Манчестер Сити»?

    Чемпионат Англии (как и все остальные турниры) подходят к решающим встречам сезона. Напомним, сейчас топ-7 АПЛ выглядит так:

    Главный матч Англии на этой неделе – встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити», которая состоится 15 февраля и во многом определит ситуацию в гонке за чемпионство. Между командами всего 3 очка. И это однозначно важнейший матч сезона. Как считаете, кто победит в этом противостоянии? Отмечайте вариант в опросе и обсуждайте положение команд в комментариях.

    Кстати, «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи. Начало матча – в 22:30, вы можете подключаться за 10 минут до начала игры.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +633

      Илья Егоров 36 минут назад

      Арсеналу будет трудно без Габи Жезуса, но есть какое-то внутреннее ощущение, что победа будет за ним в этом матче. Как и чемпионский титул

      2
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      Рейтинг: +8762

      vladik12 > Илья Егоров 26 минут назад

      Больше верю в "Сити". Рано радовался "Арсенал" несколько недель назад. Уплывает титул! Говорит: "Аривидерчи, я домой!".

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