Кто победит в матче за первую строчку АПЛ: «Арсенал» или «Манчестер Сити»?

Чемпионат Англии (как и все остальные турниры) подходят к решающим встречам сезона. Напомним, сейчас топ-7 АПЛ выглядит так:

Главный матч Англии на этой неделе – встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити», которая состоится 15 февраля и во многом определит ситуацию в гонке за чемпионство. Между командами всего 3 очка. И это однозначно важнейший матч сезона. Как считаете, кто победит в этом противостоянии? Отмечайте вариант в опросе и обсуждайте положение команд в комментариях.

Кстати, «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи. Начало матча – в 22:30, вы можете подключаться за 10 минут до начала игры.

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