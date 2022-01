В АПЛ скандал со ставками. Возможно, игрок «Арсенала» специально получил карточку, а на этом заработали почти миллион долларов

В Англии новый скандал. Вернее, все только начинается. Возможно, в АПЛ игрок делает ставки (или помогает людям крупно зарабатывать на них). Во всяком случае сейчас ФА (Футбольная ассоциация) ведет расследование по этому поводу. Она уже даже сотрудничает с клубом, за который играет нарушитель.

И это «Арсенал».

В середине января The Athletic бомбанул инсайдом. Одна букмекерская контора обратилась в ФА из-за странной ставки на обычное событие в матче АПЛ. Речь о предупреждении игрока. По данным источника, на карточку конкретного игрока неизвестный поставил 65 тысяч фунтов. The Athletic пояснил, что знает имя подозреваемого игрока, но не разглашает его. ФА тоже знает об этом футболисте и даже сообщила это «Арсеналу». Но на время расследования ассоциация не станет публиковать данные.

23 января журналисты The Athletic немного переписали доступные данные и расширили инсайд:

Представители ФА не дали большой комментарий, зато сказали: «Мы знаем об этом вопросе и изучаем его». The Athletic обратился к «Арсеналу» и IBIA с просьбой объяснить ситуацию. Но на момент написания текста ни одна из сторон не дала комментариев.

Да, есть. Гранит Джака. Речь о матче 18-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях вынес «Лидс» 4:1. Джака получил карточку за затяжку времени (долго разыгрывал штрафной) на 86-й минуте. Тогда «Арсенал» уже побеждал соперника 4:1.

Аккаунт в твиттере FoG еще 18 декабря (дата проведения матча) обратил внимание на сверхбольшую ставку в 65 тысяч фунтов на карточку Джаки.

65K matched on Xhaka to be carded. Matched on betfair at 2.56 about 10 mins to go. For conetext most books we’re about 2.88 PREMATCH. Very strange. Anyone know what that’s about? pic.twitter.com/FQRco2Atwe