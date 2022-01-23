В АПЛ скандал со ставками. Возможно, игрок «Арсенала» специально получил карточку, а на этом заработали почти миллион долларов

ФА ведет расследование. Джака подозревается.

В Англии новый скандал. Вернее, все только начинается. Возможно, в АПЛ игрок делает ставки (или помогает людям крупно зарабатывать на них). Во всяком случае сейчас ФА (Футбольная ассоциация) ведет расследование по этому поводу. Она уже даже сотрудничает с клубом, за который играет нарушитель.

И это «Арсенал».

Что случилось?

В середине января The Athletic бомбанул инсайдом. Одна букмекерская контора обратилась в ФА из-за странной ставки на обычное событие в матче АПЛ. Речь о предупреждении игрока. По данным источника, на карточку конкретного игрока неизвестный поставил 65 тысяч фунтов. The Athletic пояснил, что знает имя подозреваемого игрока, но не разглашает его. ФА тоже знает об этом футболисте и даже сообщила это «Арсеналу». Но на время расследования ассоциация не станет публиковать данные.

23 января журналисты The Athletic немного переписали доступные данные и расширили инсайд:

На событие (что желтую получит конкретный игрок «Арсенала») загружены ставки криптовалютой в размере 420 тысяч долларов. Дальше этот игрок получил предупреждение.

Сумма выигрыша – более миллиона долларов.

Неназванная букмекерская контора сразу связалась с IBIA. Это организация, проверяющая честность ставок.

Сейчас ФА сотрудничает с IBIA и той самой букмекерской конторой.

Представители ФА не дали большой комментарий, зато сказали: «Мы знаем об этом вопросе и изучаем его». The Athletic обратился к «Арсеналу» и IBIA с просьбой объяснить ситуацию. Но на момент написания текста ни одна из сторон не дала комментариев.

А есть кто-то под подозрением?

Да, есть. Гранит Джака. Речь о матче 18-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях вынес «Лидс» 4:1. Джака получил карточку за затяжку времени (долго разыгрывал штрафной) на 86-й минуте. Тогда «Арсенал» уже побеждал соперника 4:1.

Аккаунт в твиттере FoG еще 18 декабря (дата проведения матча) обратил внимание на сверхбольшую ставку в 65 тысяч фунтов на карточку Джаки.

65K matched on Xhaka to be carded. Matched on betfair at 2.56 about 10 mins to go. For conetext most books we’re about 2.88 PREMATCH. Very strange. Anyone know what that’s about? pic.twitter.com/FQRco2Atwe — FoG (@FoG_BLoG) December 18, 2021

Пока что вина Джаки не доказана. Он тоже не комментировал ситуацию. Но в матче с «Лидсом» он действительно странно вел себя: часто и эмоционально общался с судьей и жестко влетал в отбор.

Были ли конкретные случаи, когда в Англии жестко наказывали за ставки?

Да, были. ФА борется со сливом информации на всех уровнях. Вот несколько случаев:

• В 2018-м Футбольная ассоциация забанила игрока «Линкольна» Брэдли Вуда на шесть лет. Он тоже специально получил предупреждение, на которое его знакомые поставили 5 тысяч фунтов.

• В 2020-м ФА дисквалифицировала Даниэля Старриджа на четыре месяца, потому что тот передавал информацию о своем трансфере. Зимой того года он был близок к аренде в «Милан». Брат Старриджа поставил на это 10 тысяч фунтов, но игрок уехал в «Вест Бромвич» в аренду.

• Джоуи Бартон ставил на результаты футбольных матчей в период с марта-2006 по май-2016. В 2017-м ФА отстранила его от любой футбольной деятельности на 18 месяцев.

• У Андроса Таунсенда, который сейчас играет за «Эвертон», были большие проблемы со ставками (зависимость). В сезоне-2012/13 он проиграл около 200 тысяч фунтов (46 тысяч – за один вечер). ФА забанила его на 4 месяца, а он добровольно согласился на психологическую помощь.

• Дэн Гослинг, выступая за «Ньюкасл», однажды заработал 5 тысяч фунтов на ставках. Он зарегистрировался под своим именем и ставил на события, не связанные с собой. Гослинг признался, что не знал правил (что профессиональным игрокам нельзя ставить). Выигранные 5 тысяч он отправил на счет благотворительного фонда, с которым сотрудничает «Ньюкасл». Еще 30 тысяч он заплатил ФА в качестве штрафа.

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