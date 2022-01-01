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АПЛ 2026/2027
Стадион:
Эмирейтс
Сайт:
http://www.arsenal.com/
Тренер:
Микель Артета
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Таблица
«Ипсвич» – «Арсенал»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
Вчера, 08:59
АПЛ. «Арсенал» без проблем победил «Сандерленд» (2:0) – 6-я победа подряд на старте сезона
13 сентября
1
Трансляция
«Сандерленд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Фото
«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12 сентября
1
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
11 сентября
1
«Сандерленд» – «Арсенал»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
«Наполи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 сентября
2
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«Наполи» – «Арсенал»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
Трансляция
«Арсенал» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Арсенал» – «Челси»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
5 сентября
Фото
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Фото
«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
Фото
«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
Фото
Бразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
Трансляция
«Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
«Астон Вилла» – «Арсенал»: кто победит в матче 2-го тура АПЛ 2026/2027
30 августа
1
2
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4
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
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