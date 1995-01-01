- 2 марта
- 00:43 АПЛ. «Арсенал» победил «Эвертон» (4:0). Отрыв от «Манчестер Сити» – 5 очков 1
- 1 марта
- 20:55 Где смотреть матч «Арсенал» – «Эвертон»: 7 тур АПЛ, 1 марта 2023
- 27 февраля
- 15:54 «Два года назад Артету хотели уволить из «Арсенала». Поттер – о возможном уходе из «Челси» 1
- 25 февраля
- 22:21 АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» (4:1). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
- 19:55 АПЛ. «Арсенал» переиграл «Лестер» (1:0) и лидирует с 5-очковым отрывом
- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 23 февраля
- 12:41 «Барселона» в январе отклонила 70-миллионное предложение по Рафинье
- 21 февраля
- 15:35 Фото «Арсенал» продлил контракт с полузащитником сборной Египта
- 20 февраля
- 17:48 Назван лидер сезона АПЛ по количеству авторов голов
- 17:39 «Показали, что у нас есть яйца». Зинченко – о победе «Арсенала» над «Астон Виллой» 3
- 19 февраля
- 22:53 Фото «Почтил короля». Сака – о праздновании гола в стиле Анри
- 18:27 «Арсенал» планирует купить датского полузащитника «Айнтрахта»
- 16:18 Эмери раскритиковал Мартинеса за поход на угловой к чужим воротам. После этого «Вилла» пропустила в пустые 3
- 14:50 Стало известно, сколько ударов затратил Зинченко на дебютный гол в АПЛ
- 14:12 Фото Мартинелли начал праздновать гол «Астон Вилле», еще не забив его 1
- 12:41 «Арсенал» повторил достижение 13-летней давности 1
- 18 февраля
- 17:51 Зинченко впервые забил в АПЛ – в 92-м матче 10
- 17:30 АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Астон Виллой» (4:2), забив 2 гола после 90-й минуты 6
- 14:40 «Астон Вилла» – «Арсенал»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ