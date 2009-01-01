Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|44
|Хейн Карл
|Вра
|20
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|35
|Зинченко Александр
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 32 млн.
|16
|Холдинг Роб
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 10 млн.
|6
|Габриэль
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 40 млн.
|12
|Салиба Вильям
|Защ
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 50 млн.
|34
|Джака Гранит
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 28 млн.
|25
|Эль-Ненни Мохамед
|Пол
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 9 млн.
|3
|Тирни Киран
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 30 млн.
|23
|Локонга Альберт
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 15 млн.
|50
|Виейра Фабиу
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 30 млн.
|9
|Жезус Габриэль
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 75 млн.
|24
|Нелсон Рейсс
|Нап
|23
|1
|0
|1
|0
|0
|€ 7 млн.
|30
|Нкетиа Эдвард
|Нап
|23
|1
|1
|0
|0
|0
|€ 18 млн.
|11
|Мартинелли Габриэль
|Нап
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 60 млн.
|32
|Рэмсдейл Аарон
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|Тернер Мэтт
|Вра
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 5 млн.
|4
|Уайт Бен
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Томиясу Такехиро
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Кивиор Якуб
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.4 млн.
|7
|Сака Букайо
|Пол
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Жоржиньо
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Эдегор Мартин
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Парти Томас
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|55
|Смит-Роу Эмиль
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Троссард Леандро
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 5