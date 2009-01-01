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    Арсенал - состав

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.arsenal.com/
    Стадион Эмирейтс
    Тренер Микель Артета
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    44 Хейн Карл Эстония Вра 20 1 0 0 1 0 -
    35 Зинченко Александр Украина Защ 26 1 0 0 0 0 € 32 млн.
    16 Холдинг Роб Англия Защ 27 1 0 0 0 0 € 10 млн.
    6 Габриэль Бразилия Защ 25 1 0 0 0 0 € 40 млн.
    12 Салиба Вильям Франция Защ 21 1 0 0 0 0 € 50 млн.
    34 Джака Гранит Швейцария Косово Пол 30 1 0 0 0 0 € 28 млн.
    25 Эль-Ненни Мохамед Египет Пол 30 1 0 0 1 0 € 9 млн.
    3 Тирни Киран Шотландия Пол 25 1 0 0 0 0 € 30 млн.
    23 Локонга Альберт Бельгия Пол 23 1 0 0 0 0 € 15 млн.
    50 Виейра Фабиу Португалия Пол 22 1 0 0 0 0 € 30 млн.
    9 Жезус Габриэль Бразилия Нап 25 1 0 0 0 0 € 75 млн.
    24 Нелсон Рейсс Англия Нап 23 1 0 1 0 0 € 7 млн.
    30 Нкетиа Эдвард Англия Нап 23 1 1 0 0 0 € 18 млн.
    11 Мартинелли Габриэль Бразилия Нап 21 1 0 0 0 0 € 60 млн.
    32 Рэмсдейл Аарон Англия Вра 24 - - - - - -
    30 Тернер Мэтт США Вра 28 - - - - - € 5 млн.
    4 Уайт Бен Англия Защ 25 - - - - - -
    18 Томиясу Такехиро Япония Защ 24 - - - - - -
    15 Кивиор Якуб Польша Защ 23 - - - - - € 0.4 млн.
    7 Сака Букайо Англия Пол 21 - - - - - -
    20 Жоржиньо Италия Бразилия Пол 31 - - - - - -
    8 Эдегор Мартин Норвегия Пол 24 - - - - - -
    18 Парти Томас Гана Пол 29 - - - - - -
    55 Смит-Роу Эмиль Англия Пол 22 - - - - - -
    11 Троссард Леандро Бельгия Нап 28 - - - - - -
    Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 5
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