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АПЛ 2026/2027
Команды
Арсенал
Состав
€ 1 млрд
Арсенал - состав команды
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Эмирейтс
Сайт:
http://www.arsenal.com/
Тренер:
Микель Артета
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Райя Давид
Вра
30
€ 30 млн
30
Мелье Илан
Вра
26
€ 8 млн
13
Кепа
Вра
31
€ 5 млн
51
Alexei Rojas
Вра
-
17
Салиба Вильям
Защ
25
€ 100 млн
6
Габриэль
Защ
28
€ 75 млн
12
Тимбер Хуррьен
Защ
25
€ 70 млн
33
Калафьори Риккардо
Защ
24
€ 55 млн
5
Хинкапе Пьеро
Защ
24
€ 50 млн
15
Конса Эзри
Защ
28
€ 40 млн
3
Москера Кристиан
Защ
22
€ 40 млн
4
Уайт Бен
Защ
28
€ 30 млн
41
Райс Деклан
Пол
27
€ 120 млн
36
Субименди Мартин
Пол
27
€ 75 млн
39
Гимарайнс Бруно
Пол
28
€ 70 млн
10
Эзе Эберечи
Пол
28
€ 65 млн
8
Эдегор Мартин
Пол
27
€ 65 млн
23
Мерино Микель
Пол
30
€ 25 млн
16
Нергор Кристиан
Пол
32
€ 5 млн
7
Сака Букайо
Нап
25
€ 110 млн
14
Дьекереш Виктор
Нап
28
€ 65 млн
29
Хаверц Кай
Нап
27
€ 55 млн
20
Мадуэке Нони
Нап
24
€ 50 млн
17
Цолис Христос
Нап
24
€ 40 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 5
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