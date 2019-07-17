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17.07.2019 22:25Здесь вас ждет онлайн-трансляция матча Арсенал (Лондон) – Бавария (Мюнхен). Товарищеские матчи. Клубы, Международный кубок чемпионов. Матч пройдет 18 июля 2019 года на стадионе Dignity Health Sports Park (Карсон, США). Начало – в 06:00 по МСК
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01.05.2017 00:04«Арсенал» потерпел безоговорочное поражение в дерби Северного Лондона от шпор и теперь «канониры» впервые при Венгере рискует «пролететь» мимо Лиги Чемпионов. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает как француз настроил против себя всю планету.
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