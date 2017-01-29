Выше ваших ожиданий. Андрей Аршавин как лучший футболист России прямо сейчас

В последнее время все чаще ходят слухи о возможном возвращении Андрея Аршавина в сборную России. И хотя подобный сценарий едва ли осуществится, «Дриблинг Арбелоа» доказывает, что эти разговоры небезосновательны.

Когда ожидания становятся проблемами

Кризис российского футбола подкрался незаметно. Болельщики сборной не раз критиковали команду и в 2010, и в 2012 годах, ведь тогда была надежда, что эти футболисты еще хоть что-то могут. Павлюченко все еще создавал проблемы для вратарей соперника и английских комментаторов, Широков успешно совмещал написание постов в Twitter с работой на поле, а Дзагоев начинал собирать чемоданы, чтобы уехать за крупную сумму в зарубежный топ-клуб.

Чемоданы с тех пор уже давно разобраны. Прошлый год Алана оказался смазанным из-за травмы, которая не позволила ему поехать на Евро. Олег Шатов перестал быть главной российской звездой «Зенита», его выступления остаются незамеченными сначала на фоне Халка, а теперь и на фоне Жулиано. Денис Черышев, который совсем недавно был единственным игроком команды, выступающим за зарубежный топ-клуб, скорее всего, уже не получит вызов в сборную.

Наиболее успешным на фоне остальных выглядит, наверное, Артем Дзюба. Однако форма форварда «Зенита» очень сильно зависит от его ассистентов, и если Халк и Жулиано позволяют рослому нападающему проявить себя, то в сборной России подобных ассистентов не находится. Не вызывает особых вопросов и вратарская позиция: хотя Игорь Акинфеев и не всегда демонстрирует самый стабильный уровень, в целом его игра не заслуживает критики, а на подмене есть более молодые Селихов, Крицюк, Лунев и Лодыгин.

Игрок номер десять

На фоне всех перечисленных проблем наибольшие вопросы, наверное, вызывает позиция так называемой «десятки». Сборная России остро нуждается в креативном футболисте, который может и красиво обыграть, и хороший пас отдать, и точно пробить, когда это потребуется. В лучших клубах РФПЛ данную роль в основном берут на себя зарубежные игроки (а о российских футболистах за рубежом даже и вспоминать не хочется).

Последним футболистом, который успешно справлялся с этой задачей, был как раз Андрей Аршавин. Экс-игрок «Арсенала» мог единолично вытащить проигранный матч. Словами его игру описывать бесполезно, поэтому для начала предлагаю насладиться лучшими моментами карьеры Аршавина в прошлом.

Данное видео вызывает противоречивые эмоции: с одной стороны, мастерство футболиста не может не вызывать восхищения, с другой – появляется очевидная мысль, что из нынешнего поколения российских футболистов подобный футбол никто не демонстрирует. На фоне этого кажется невероятным, что еще совсем недавно Аршавин был в России «козлом отпущения».

Незаменимых людей... есть

Потеря Аршавина для российского футбола стала очевидной в 2012 году, когда Андрей прочно занял место на скамейке запасных «Арсенала». Спасать «Маленького гения» через год вызвался родной «Зенит», который надеялся реанимировать карьеру футболиста. Но чудесного спасения не случилось ни в Санкт-Петербурге, ни в Краснодаре, где Аршавина приютила «Кубань», тогда еще выступавшая в Премьер-лиге.

Для российских болельщиков Аршавин перестал существовать окончательно после переезда в Казахстан. Малознакомая лига, не самый именитый по европейским меркам клуб и предыдущие неудачи футболиста не оставляли надежд на успех. Но Аршавин не потерялся на новом рабочем месте, как многие ожидали, а принялся вновь забивать и распасовывать. По итогам сезона, который в Казахстане проходит по системе «весна – осень», Аршавин был признан экспертами лучшим игроком. И тут, кажется, настало время взглянуть на статистику.

Статистика Аршавина в «Кайрате» заметно лучше того, что он показывал в последние годы. Количество голов на сыгранные минуты у Аршавина лучше, чем во времена его лучших сезонов в «Арсенале». Проценты голевых передач и очков в системе «гол + пас» также входят в тройку его лучших показателей за последнее время.

Здесь, конечно, стоит сделать оговорку, что чемпионат Казахстана заметно слабее как РФПЛ, так и, тем более, английской Премьер-лиги. И в данной ситуации для оценки уровня игрока необходимо смотреть не только на сухие цифры, но и на саму игру. А это значит, что пришло время для еще одной видеопаузы.

Разумеется, частично его успех объясняется именно слабым уровнем защитников оппонента. Однако видно, что Аршавин демонстрирует все те же великолепные навыки владения мячом, за которые он и получил свою известность. Андрей выглядит немного уставшим, но он не отбывает номер на поле. Создается впечатление, что игра все еще приносит ему удовольствие, а ноги бегают все так же быстро.

Насколько сейчас хорош Аршавин, не может сказать даже, наверное, Станислав Черчесов. Стоит ли вызывать 37-летнего футболиста на домашний чемпионат мира? Едва ли. Но, возможно, у Аршавина получится блеснуть в последний раз – на Кубке конфедераций, который пройдет уже через полгода. Матч-открытие состоится в Санкт-Петербурге, и Андрей наверняка смог бы выжать из себя максимум. Кстати, там же пройдет и финал турнира, и кто знает, может быть, именно Аршавин сможет вывести туда сборную России?

Все это, конечно, риторические вопросы, и для принятия подобных решений необходимо смотреть, как будет себя проявлять Аршавин в следующем чемпионате Казахстана. Первенство стартует уже через месяц, и ходят слухи, что помогать Аршавину покорять Казахстан будет его бывший партнер по «Зениту» Александр Кержаков. Пожелаем им успехов.

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