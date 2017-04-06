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    Веселый Снейдер Все блоги -

    Стоит ли Арсеналу менять Венгера.

    6 апреля 2017
    Wenger out или Wenger on?

    Арсен Венгер работает в «Арсенале» уже с 1996 года и безусловно является одним из величайших тренеров в истории.

    Давайте посмотрим что сделал Венгер для Арсенала: с 1996 — главный тренер клуба «Арсенал» . При нём клуб стал чемпионом Англии (сезоны 1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).

    При Венгере «Арсенал» окончательно вошёл в число ведущих клубов Европы, регулярно играя в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате Англии ни разу не опускался ниже четвёртого места. В чемпионском сезоне 2003/2004 «Арсенал» добился уникального достижения, не проиграв ни одного матча в чемпионате (из клубов ведущих европейских чемпионатов такого результата в XXI веке смог добиться лишь «Ювентус» в 2012 году). Игра «Арсенала» при Венгере отличается ярким, открытым и атакующим футболом.

    В последнее время «Арсенал» показывает вялую игру и проигрывает явным аутсайдерам, а в Лиге чемпионов проиграли Баварии по результатам двух матчей 10:2.

    Венгер уже много лет не меняется. Он все время выглядит одинаково, говорит очевидные вещи и даже одевается все время в один и тот же пуховик. Каждый год француз борется с застежкой, хотя давно уже мог бы попросить пальто на пуговицах – экипировщик бы не отказал.

    Но кто может прийти на замену Венгеру?

    Самый ожидаемый: Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

    В Премьер-Лиге сейчас мода на итальянских тренеров — Клаудио Раньери выиграл минувший чемпионат, Антонио Конте стремится победить в нынешнем. Так почему бы не сделать ставку на Аллегри, неплохо проявившего себя в «Ювентусе»?

    Люсьен Фавр («Ницца)

    Если руководство «Арсенала» решит сохранить французский вектор в трансферной политике и найти человека, больше всего похожего на Венгера, отличный кандидат — Люсьен Фавр, который, как и сам Арсен Венгер, немножко француз и немножко немец (Венгер — француз немецкого происхождения). Как практически любой швейцарец.

    Хорхе Сампаоли («Севилья»)

    Многими Хорхе Сампаоли воспринимается как идеальный кандидат для замены Луиса Энрике в «Барселоне», но испанец будет сражаться за свое место в родной команде, и потому аргентинец вполне может возникнуть и на «Эмирейтс», если руководству «Арсенала» удастся его уговорить.

    Стоит ли Арсеналу поменять тренера? Нет, потому что Арсен всегда успешно попадает в Лигу чемпионов и зарабатывает хорошие деньги для клуба. Руководство довольно доходами клуба и доверяют Венгеру. Поменять Венгера это означает что будут перемены в клубе, а значит есть риск разрушить команду и вовсе.

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии2
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      Рейтинг: +800

      forward33 6 апреля 2017, 22:39

      Да Бавария и Ливерпуль явные аутсайдеры. Ах, да Вест Брому Арс проиграл, но дрозды в этом сезоне выдают лучший сезон в АПЛ. А шутка про Венгера и пуховик, полный стереотип, который уже года три никто не вспоминал)))

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      Рейтинг: +17

      Viniak > forward33 7 апреля 2017, 15:06

      Пишу матчи по которым я сделал вывод: Вест бром 3-1 Арсенал, Уотфорд 2-1 Арсенал, Борнмут 3-3Арсенал, к тому же Арсенал как мы знаем гран дв англии и проигрывать Баварии с общим счетом 10-2 это стыдно, и даже если вест бром выдает лучший год но этого не оправдание для Арсенала

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