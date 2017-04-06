Стоит ли Арсеналу менять Венгера.

Wenger out или Wenger on?

Арсен Венгер работает в «Арсенале» уже с 1996 года и безусловно является одним из величайших тренеров в истории.

Давайте посмотрим что сделал Венгер для Арсенала: с 1996 — главный тренер клуба «Арсенал» . При нём клуб стал чемпионом Англии (сезоны 1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).

При Венгере «Арсенал» окончательно вошёл в число ведущих клубов Европы, регулярно играя в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате Англии ни разу не опускался ниже четвёртого места. В чемпионском сезоне 2003/2004 «Арсенал» добился уникального достижения, не проиграв ни одного матча в чемпионате (из клубов ведущих европейских чемпионатов такого результата в XXI веке смог добиться лишь «Ювентус» в 2012 году). Игра «Арсенала» при Венгере отличается ярким, открытым и атакующим футболом.

В последнее время «Арсенал» показывает вялую игру и проигрывает явным аутсайдерам, а в Лиге чемпионов проиграли Баварии по результатам двух матчей 10:2.

Венгер уже много лет не меняется. Он все время выглядит одинаково, говорит очевидные вещи и даже одевается все время в один и тот же пуховик. Каждый год француз борется с застежкой, хотя давно уже мог бы попросить пальто на пуговицах – экипировщик бы не отказал.

Но кто может прийти на замену Венгеру?

Самый ожидаемый: Массимилиано Аллегри («Ювентус»)



В Премьер-Лиге сейчас мода на итальянских тренеров — Клаудио Раньери выиграл минувший чемпионат, Антонио Конте стремится победить в нынешнем. Так почему бы не сделать ставку на Аллегри, неплохо проявившего себя в «Ювентусе»?



Люсьен Фавр («Ницца)



Если руководство «Арсенала» решит сохранить французский вектор в трансферной политике и найти человека, больше всего похожего на Венгера, отличный кандидат — Люсьен Фавр, который, как и сам Арсен Венгер, немножко француз и немножко немец (Венгер — француз немецкого происхождения). Как практически любой швейцарец.



Хорхе Сампаоли («Севилья»)

Многими Хорхе Сампаоли воспринимается как идеальный кандидат для замены Луиса Энрике в «Барселоне», но испанец будет сражаться за свое место в родной команде, и потому аргентинец вполне может возникнуть и на «Эмирейтс», если руководству «Арсенала» удастся его уговорить.



Стоит ли Арсеналу поменять тренера? Нет, потому что Арсен всегда успешно попадает в Лигу чемпионов и зарабатывает хорошие деньги для клуба. Руководство довольно доходами клуба и доверяют Венгеру. Поменять Венгера это означает что будут перемены в клубе, а значит есть риск разрушить команду и вовсе.