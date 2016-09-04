Лига чемпионов. Группа А.

13 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, блог «Веселый футбол, или негативное мнение» представляет группы и их участников, рассуждая о фаворитах и неудачниках, начинаем по порядку, группа А

Участники

«ПСЖ» (Париж, Франция)

Место в рейтинге УЕФА: 6

Парижане квалифицировались в групповой этап напрямую, став чемпионом Лиги 1. В прошлом сезоне, «ПСЖ» дошел в ЛЧ до четвертьфинала, уступив там по сумме двух матчей английскому «Манчестер-Сити». Этот сезон французский клуб начал без своего главного бомбардира последних лет, Златана Ибрагимовича, который теперь играет в АПЛ, а также под руководством нового тренера Унаи Эмери.

«Арсенал»(Лондон, Англия)

Место в рейтинге УЕФА: 11

«Арсенал» также попал в групповой этап на прямую, став серебряным призером АПЛ, уже на финише чемпионата обойдя «Тотенхэм». В прошлом розыгрыше ЛЧ, лондонцы, не без проблем, вышли из группы из группы со второго места, где обошли греческий «Олимпиакос» лишь по сумме мячей в личных встречах, затем в плей-офф уступили «Барселоне». Существенных изменений состав пушкарей не претерпел.

«Базель»(Базель, Швейцария)

Место в рейтинге УЕФА: 20

«Базель» является чемпионом Швейцарии и попал в группу напрямую, не проходя сито отбора. В прошлом году швейцарцы не сумели пробиться в групповой этап, на стадии плей-офф (4 раунд), неожиданно уступив по сумме двух встреч «Маккаби» из Тель-Авива. В этом сезоне «Базель» арендовал у «Ромы» не без известного нам Сейду Думбия.

«Лудогорец» (Разград, Болгария)

Место в рейтинге УЕФА: 54

Действующий чемпион Болгарии начал свой путь со второго квалификационного раунда ЛЧ, где без проблем разобрался с черногорской «Младост», затем не без труда одолели «Црвену Звезду», а в плей-офф переиграли чешскую Викторию. В прошлом сезоне «Лудогорец» в группу пробиться не сумел, уступив во втором раунде, скромному «Милсами» из Молдовы.

Фавориты группы

Здесь вопросов быть не может, это «ПСЖ» и «Арсенал». Хоть «Базель» и «Лудогорец» являются чемпионами своих стран, по подбору игроков они явно уступают фаворитам. Конечно пару лет назад «Базель» удивил в ЛЧ, выйдя из группы оставив за бортом сам «Манчестер Юнайтед», но шансов на то, что в этом году произойдет похожая история, ничтожно мало.

Претендент на Лигу Европы

Для «Лугорца» попадание в группу уже большой успех, пусть в позапрошлом году они уже попадали в него, даже показав симпатичную игру. Главным претендентом на путевку в ЛЕ все является «Базель». У них и еврокубкового опыта побольше, да и состав посолиднее. Болгары могут навязать борьбу, ведь они прошли на своем пути к группе весьма крепкие клубы, но, полагаю, на финише выше окажутся швейцарцы.

Фишка группы

Противостояние «ПСЖ» и «Арсенала». В прошлом сезоне многие, без сомнения, поставили бы на парижан. Но теперь у ПСЖ сменился тренер, и ушел тот, кто по моему убеждению выделял «ПСЖ» в разряд особенных, это Златан. Первый матч в группе эти клубы как раз сыграют между собой в Париже.