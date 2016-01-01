Проблемы лондонского Арсенала

Полузащитник «Базеля» Мохамед Эль-Нени в ближайшее время подпишет контракт с лондонским «Арсеналом»

Думаю, про лондонский Арсенал многие знают достаточно много. Команда сейчас идет на первом месте в чемпионате Англии, основных конкурентов лихорадит. Станет ли Арсенал чемпионом по итогам этого сезона? Может быть, но лично мне в это верится с трудом. Арсенал регулярно страдает от одной и той же проблемы - обилее травм у основных играков. Сейчас у команды сломан Коклен, Артета, Вилкшер и другие. В центре поля у Арсенала всегда были проблемы, не было игрока центра поля, который внушал бы надежность. Да, можно сказать про того же Коклена, но он сейчас травмирован. Санти Касорла выбал до марта месяца. В связи с обилием травм в центре поля команда активно рассматривает всевозможные варианты усиления. Активно сватают в команду игрока Эль-Нени из швейцарского Базеля. Честно вам скажу, я про него не знаю ровным счетом ничего, хотя судя по нарезкам в интернете, этот игрок весьма перспективный. Он родом из Египта, регулярно играет из сборную. Игрок аля Санти Касорла. Умеет и может качественно участвовать в атаках, для игрока центра поля он немало забивает судя по тем же нарезкам в инете. Можно вспомнить другого его соотечественника, также выходца из Базеля, Махамеда Салаха, который весьма качественно играет за Рому, если я не ошибаюсь. Прокатит та же история с Эль-Нени - большой вопрос, но предпосылки к тому, что этот игрок весьма неплохо может проявить себя в Арсенале не малые. Да и суммы трансфера называются давнольно скромные. От 6 до 10 миллионов.