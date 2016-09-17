Почему с Венгером «Арсенал» никогда не добьется большого успеха

Элеонора Гуськова рассуждает о причинах невыразительной игры «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Первый матч лигочемпионской кампании «Арсенал» начал с ничьи с ПСЖ. Канониры начали матч очень несобранно, пропустив уже на первой минуте. Это был полный нокаут – начать матч так, игра совершенно не шла, в защите был проходной двор, и только благодаря промахам Кавани игру удалось выровнять до ничьей.

Лига чемпионов – главная цель для «ПСЖ». У парижан конкуренции во французской Лиге 1 не имеется, и остается только одна загадка, за сколько туров до окончания на этот раз они станут победителями. Именно по результатам ЛЧ будет оцениваться работа Эмери. Блан не справился, но сможет ли испанец, вдохновленный триумфами в ЛЕ?

Арсенал опять начал групповой этап кампании в ЛЧ очень апатично, потеряв очки в стартовом матче уже третий год подряд. И пропустив на первой же минуте, Арсенал поплыл, центр поля канониров был полностью парализован, Касорла – главный моторчик команды – ошибался в простых ситуациях, а защита часто упускала быстроногих игроков соперника.

Меня очень удивили перед матчем основные вратари команд. Унаи Эмери сделал выбор в пользу молодого Ареолы. Венгер тоже решил поступить решительно, оставив Чеха в запасе и выпустив Оспину с оговоркой, что всегда может изменить свое мнение. И колумбиец сыграл очень классно, особенно храбро сыграв на выходах.

После игру у меня осталось очень много вопросов к Венгеру. Где Жиру? ведь Санчес не центрфорвард, хоть он мобилен и быстр, но это игрок фланга, там он чувствует себя наиболее комфортно. Вспомните его первый сезон в «Арсенале». А Оливье бы очень пригодился при угловых и навесах в штрафную. На Евро Жиру был очень хорош, Венгеру стоило бы поучиться у Дешама, как использовать этого форварда.

К сожалению, наблюдая «Арсенал» в последние годы, я поняла, что с Венгером клуб не развивается, не движется вперед. Бывали вспышки классной игры, когда многие верили, что наконец «Арсенал» повзрослел и готов бороться за большие титулы. Но, видимо, Венгер ограничился пока только Кубком Англии.

Вы скажите, ведь ПСЖ сильнее «Арсенала» по составу, денежный мешок, они могут себе позволить купить кого угодно. Да. Но вспомните, за какие деньги был приобретен Джака. А Санчес! Скажите, он оказался не нужен Барсе, там уже готовили место под Неймара. Но и Ибрагимович тоже. А как Златан феерил во Франции и продолжает уже в Англии.

Знаете, я большая поклонница АПЛ и всегда болею за английские клубы в ЛЧ. Но смотря на канониров, я никогда не чувствую уверенности в этом клубе, не ощущаю, что «Арсенал» – топ клуб, гранд АПЛ. Этот клуб непредсказуем, для меня до сих пор «Арсенал» – команда без яиц. Кажется, им не хватает дисциплины. У них нет лидеров, какими раньше были Патрик Виейра, Тони Адамс.

Внутри мне жаль болельщиков «Арсенала». Каждый год они получают одно и то же. Вначале после хороших результатов им намекают на борьбу за титул, а потом они пропускают шесть мячей от Сити, от других топ-команд и молниеносно лавиной скатываются с горы на пути к трофеям. Я уважаю Арсена Венгера. Но он не Сэр Алекс, нет той стальной уверенности в себе, которую так излучал в себе легенда «МЮ».

И хотя в последние годы английские клубы очень сдали в ЛЧ, я продолжаю верить в них. Кто знает, каким боком повернется судьба.