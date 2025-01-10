Баста – о возможном матче сборной России против Медиалиги: «Главное, чтобы Россия не проиграла 0:10»

Куратор медийного ФК СКА Баста в сообществе клуба в VK прокомментировал возможность матча сборной России против сборной Медиалиги.
– Вам было бы интересно посмотреть матч сборных России и Медиалиги?
– Для сборной России это будет тяжелое испытание. Если делать матч сборной медийки и сборной России, кажется, это будет непросто. Если собрать дримтим Медиалиги, мне кажется, будет просто конфитюр. По крайней мере, это точно будет рубилово. Интереснее, чем с Брунеем.
– Не 10:0 в пользу сборной России?
– Главное, чтобы не обратно.
- В РФС дали понять, что не заинтересованы в матче с Медиалигой.
- Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи.
- Летом 2024 года россияне планируют сыграть с Беларусью.