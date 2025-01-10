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    • Баста – о возможном матче сборной России против Медиалиги: «Главное, чтобы Россия не проиграла 0:10»

    Баста – о возможном матче сборной России против Медиалиги: «Главное, чтобы Россия не проиграла 0:10»

    Куратор медийного ФК СКА Баста в сообществе клуба в VK прокомментировал возможность матча сборной России против сборной Медиалиги.

    – Вам было бы интересно посмотреть матч сборных России и Медиалиги?

    – Для сборной России это будет тяжелое испытание. Если делать матч сборной медийки и сборной России, кажется, это будет непросто. Если собрать дримтим Медиалиги, мне кажется, будет просто конфитюр. По крайней мере, это точно будет рубилово. Интереснее, чем с Брунеем.

    – Не 10:0 в пользу сборной России?

    – Главное, чтобы не обратно.

    • В РФС дали понять, что не заинтересованы в матче с Медиалигой.
    • Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи.
    • Летом 2024 года россияне планируют сыграть с Беларусью.

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    Источник: Спортс

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1736514402
    Никто не даст рубилова для сборной. И баста.
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    ...уефан
    1736514562
    ...переехало его колесо Сансары(...
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    Каратель помойников
    1736517031
    Всё таки не завязал баста с наркотиками
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