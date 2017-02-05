Канте – причина поражения Арсенала

«Весь футбол» разбирает тепловую карту перемещений футболистов в матче Челси-Арсенал, а также определяем одну из возможных причин поражения Арсенала

Вчера Канте провел очередной качественный матч за Челси. Его статистические показатели говорят нам о том, что он является ключевым футболистом в игровой схеме Антонио Конте : он постоянно перемещается, никогда не выбирает себе комфортную зону для принятия мяча, равномерно появляется практически во всех зонах поля, кроме штрафной площади. Настоящий box to box современного футбола. Если сравнить показатели Канте и,например, Месута Озила, то будет очень хорошо видно, что Озил, как впрочем и весь Арсенал, старательно пытался найти дыры в зоне Педро и Мозеса (отмечено белым кругом), но Ивоби провел ужасный матч и не смог создать ничего толкового в позиционных атаках. Кстати, гол в ворота Челси пришел именно с этого фланга. План Венгера не сработал в первом тайме, а во втором Арсенал перестал быть похожим на команду, претендующую на ведущие роли в чемпионате и уперся лбом в опорников Челси.