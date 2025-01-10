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    • Заявление фанатов «Зенита»: они обеспокоены отсутствием трансферов

    Заявление фанатов «Зенита»: они обеспокоены отсутствием трансферов

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление в связи с отсутствием зимних трансферов.

    «На зимний перерыв прошлого сезона «Зенит» ушел на втором месте с -2 от «Краснодара».

    Команде требовалось усиление, которое не смогли провести летом, и к 9 января были подписаны Нино (3 января), Артур (8 января), доехал Педро и, прости господи, Ильзат Ахметов (9 января).

    Можно по-разному относиться к персоналиям, но сам факт – руководство клуба видело проблемы и оперативно (важное слово, запомним) попыталось их решить. Уже на первом зимнем сборе Сергей Семак мог спокойно встраивать новичков и по традиции забирать весну.

    Вышло не очень с точки зрения процесса, но результат в музее.

    Это, если что, был простой сезон, никаких там юбилеев – в кулуарах не один раз слышали, что прошлый сезон можно было и проиграть, черт с ним. Главное – юбилей.

    И вот, значит, этот самый юбилей. Сто лет команде – это не шубу в трусы заправлять, дата серьезная, хоть и с оговорками.

    Через два дня игроки возвращаются из отпуска, 14 января стартует первый сбор. «Краснодар» на первом месте.

    Проблемные позиции обозначены четко – центр поля и, разумеется, ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК.

    Но дни идут, а у «Зенита» ни одного трансфера на вход, ни одного на выход для разгрузки циферок в зарплатном листе.

    Понятно, что до открытия трансферного окна еще есть время, да и нынешний набор футболистов даже без трансферов способен решать поставленые задачи. Собирали же их всех для чего-то, в конце концов.

    Но если прошлой зимой «Зенит» действовал как структура, которая твердо знает, что и в какой срок нужно сделать для достижения цели, то вот сейчас такого ощущения нет», – написали болельщики.

    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    Комментарии (3)
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    Айболид
    1736517869
    Опять "бомба" какую-то дичь втирает про некую "кафешку" . Только "Крона" , остальные - 500рублёвики , хот-договые ультрас" и пр.мюллеровские зверушки .
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    ...уефан
    1736520770
    ..."Кефирешка" атакует!) Птенцы Миллера готовят почву, толи к супер трансферу, толи к супер обсеру)...
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    Кривая да нелёгкая
    1736523795
    Состав нормальный, тренер на данный момент ослабел! Сменить Семака и всех Зенит порвёт и так!
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