Заявление фанатов «Зенита»: они обеспокоены отсутствием трансферов

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление в связи с отсутствием зимних трансферов.

«На зимний перерыв прошлого сезона «Зенит» ушел на втором месте с -2 от «Краснодара».

Команде требовалось усиление, которое не смогли провести летом, и к 9 января были подписаны Нино (3 января), Артур (8 января), доехал Педро и, прости господи, Ильзат Ахметов (9 января).

Можно по-разному относиться к персоналиям, но сам факт – руководство клуба видело проблемы и оперативно (важное слово, запомним) попыталось их решить. Уже на первом зимнем сборе Сергей Семак мог спокойно встраивать новичков и по традиции забирать весну.

Вышло не очень с точки зрения процесса, но результат в музее.

Это, если что, был простой сезон, никаких там юбилеев – в кулуарах не один раз слышали, что прошлый сезон можно было и проиграть, черт с ним. Главное – юбилей.

И вот, значит, этот самый юбилей. Сто лет команде – это не шубу в трусы заправлять, дата серьезная, хоть и с оговорками.

Через два дня игроки возвращаются из отпуска, 14 января стартует первый сбор. «Краснодар» на первом месте.

Проблемные позиции обозначены четко – центр поля и, разумеется, ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК.

Но дни идут, а у «Зенита» ни одного трансфера на вход, ни одного на выход для разгрузки циферок в зарплатном листе.

Понятно, что до открытия трансферного окна еще есть время, да и нынешний набор футболистов даже без трансферов способен решать поставленые задачи. Собирали же их всех для чего-то, в конце концов.

Но если прошлой зимой «Зенит» действовал как структура, которая твердо знает, что и в какой срок нужно сделать для достижения цели, то вот сейчас такого ощущения нет», – написали болельщики.