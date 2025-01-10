Гончаренко раскрыл подробности запрета на смартфоны в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал, в чем заключается его запрет на смартфоны.

– Виктор Михайлович, вы, когда пришли в «Нижний Новгород», очень много запретов ввели, насколько я знаю. Вы, в частности, запретили пользоваться телефонами игрокам?

– Что такое запрет? Это какая-то незримая нить, которую не надо переходить всe-таки. То есть слово «запрет», слово «штраф»… «Штраф» даже не звучит никогда. «Ребят, я не люблю штрафы, вы зарабатываете деньги, я рад, если больше будет зарплата, премиальные и так далее. То есть я не хочу от вас забирать деньги». Что касается запретов, ну, в первую очередь, это вот на телефоны, да.

– На телефоны где? В раздевалке?

– 30 минут до тренировки, 30 минут после. На теории, на разборе. Ну, что происходит, да, во время обеда? Я могу прийти, [сказать]: «Ты, Шнякин, иди там, где англоговорящие сидят, сейчас садись там с ними, общайся, на таком языке, на каком захочешь». Они должны разговаривать между собой. Они узнают друг друга лучше. То есть давайте попробуем узнать друг друга лучше, и после того, как они друг друга узнают лучше, они начнут друг за друга сражаться.

Мы с женой не берeм телефоны на ужин, на обед, на завтрак. И мы сидим, общаемся с женой. И мне настолько больно смотреть, когда соседний стол, когда молодая красивая пара, и по полчаса вот так телефон смотрят. То же самое происходит с футболистами.