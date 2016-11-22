Жозе Моуринью VS месье Арсен Венгер.

Небольшой обзор двух великолепных специалистов и тренеров их заслуг место в футбольной истории Англии.

Я считаю, что все нападки на месье Венгера, очень излишне и не правильные!

Вот какие аргументы, я хочу привести в защиту этого великолепного французкого тренера и специалиста.

Следует напомнить, всем кто забыл, что Вингере, лондонский «Аресенал», никогда не опускался ниже четвертого места по окончании сезона. Проще говоря, Арсен всегда умел очень хорошо воспитывать молодежь и подводить её к основному составу клуба. Денег на трансферы у Венгера никогда не было в достатке, как скажем у того же юнайтед или как у их коллег по футбольному цеху сити, где с приходом шейхов, клуб просто стал тонуть в деньгах. За это время месье Венгер, сумел достроить, великолепный стадион Емирейтс и не уронить команду, так что она не разу не выступала бы в самом престижном клубном турнире Европы. А как известно, что именно участие в розыгрыше Кубка Чемпионов, существенным образом пополнить клубную кассу.

А в последнее время лондонский «Арсенал», показывает очень красивый и практичный футбол и в этом заслуга опять тренера Венгера. Он смог подписать таких великолепных и очень высококлассных футболистов как Алексис Санчес, чемпиона мира по футболу Месута Озила, которого так легко отпустил Мадрид. Мне как болельщику этого клуба было очень грустно принимать этот факт в действительности, потому что немецкий турок Озил, являлся лучшим ассистентом команды, который за все время выступления в этой команде, сделал больше голевых передач, чем Андрес Иньеста из «Барселоны» за аналогичный период времени.

Так же стоит отметить неплохую трансферную кампанию, которую лондонский клуб провел перед стартом в Англии сезона 2016/2017, купив таких игроков как Гранита Джаку, Шкодрана Мустафи и не стоит забывать, что именно Арсен Вингер смог усилить вратарскую линию в своем клубе и купить на эту позицию, одного из лучших вратарей английской лиги Петра Чеха.

В завершении публикации в защиту одного из моих самых любимых тренеров месье Арсена Вингера, хочу сказать, что результат работы этого специалиста виден даже человеку который не сильно разбирается в футбольной аналитике.

И так разберем теперь самого из самых или как он сам себя называет «спешил ван» Жоже Моуринью и тут хочется сказать, что мы не будем откатываться на столь в далекое прошлое и вспоминать победы в Лиге Чемпионов с «Порту» или миланским «Интером». Этих заслуг никто и никак не лишает Жозе, а так же победу в чемпионате с лондонским «Челси» и то что он является самым лучшим тренером в истории этого клуба. Но это все в прошлом и тот кто живет прошлым не имеет будущего, так гласит древняя японская поговорка.

Разберем нынешней «Манчестер Юнайтед» Моуринью. Позиционной игры в нападении нет. Игроки играя в атаку представляют хаос. На позиции в атаке может оказаться кто угодно Руни, Мата,Рэшфорд или тот же Фелайни, который приходит из опорной зоны. А вот трансферная политика и средства которые Манчестер в очередной раз спустил на футболистов, тем самым увеличив свой долг на треть не поддается никакой критике. Абсолютно нулевой Погба, за которого отвалили непомерные деньги и который даже на треть не оправдывает вложения в него. Старичок Златан Ибрагимович тоже в этом списке, хотя именно к этому футболисту можно проявить снисхождение в виду его возраста и что покупка имела для Манчестра исключительно как маркетинговый ход, который на продаже футболок с его именем вернул больше половины потраченных на него денег.

Так что все заявления Жозе о том что Венгер, 14 лет не может выиграть чемпионский титул, это очередной пиар ход, чтобы поднять интерес к своей персоне и хотя бы как-то привлечь к себе внимание...

В такой ситуации, хочется сказать: «Работай Жозе, работай»...