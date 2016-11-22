Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Футбольные новости. Все блоги -

    Жозе Моуринью VS месье Арсен Венгер.

    22 ноября 2016
    Небольшой обзор двух великолепных специалистов и тренеров их заслуг место в футбольной истории Англии.

    Я считаю, что все нападки на месье Венгера, очень излишне и не правильные!
    Вот какие аргументы, я хочу привести в защиту этого великолепного французкого тренера и специалиста.
    Следует напомнить, всем кто забыл, что Вингере, лондонский «Аресенал», никогда не опускался ниже четвертого места по окончании сезона. Проще говоря, Арсен всегда умел очень хорошо воспитывать молодежь и подводить её к основному составу клуба. Денег на трансферы у Венгера никогда не было в достатке, как скажем у того же юнайтед или как у их коллег по футбольному цеху сити, где с приходом шейхов, клуб просто стал тонуть в деньгах. За это время месье Венгер, сумел достроить, великолепный стадион Емирейтс и не уронить команду, так что она не разу не выступала бы в самом престижном клубном турнире Европы. А как известно, что именно участие в розыгрыше Кубка Чемпионов, существенным образом пополнить клубную кассу.

    А в последнее время лондонский «Арсенал», показывает очень красивый и практичный футбол и в этом заслуга опять тренера Венгера. Он смог подписать таких великолепных и очень высококлассных футболистов как Алексис Санчес, чемпиона мира по футболу Месута Озила, которого так легко отпустил Мадрид. Мне как болельщику этого клуба было очень грустно принимать этот факт в действительности, потому что немецкий турок Озил, являлся лучшим ассистентом команды, который за все время выступления в этой команде, сделал больше голевых передач, чем Андрес Иньеста из «Барселоны» за аналогичный период времени.

    Так же стоит отметить неплохую трансферную кампанию, которую лондонский клуб провел перед стартом в Англии сезона 2016/2017, купив таких игроков как Гранита Джаку, Шкодрана Мустафи и не стоит забывать, что именно Арсен Вингер смог усилить вратарскую линию в своем клубе и купить на эту позицию, одного из лучших вратарей английской лиги Петра Чеха.

    В завершении публикации в защиту одного из моих самых любимых тренеров месье Арсена Вингера, хочу сказать, что результат работы этого специалиста виден даже человеку который не сильно разбирается в футбольной аналитике.
    И так разберем теперь самого из самых или как он сам себя называет «спешил ван» Жоже Моуринью и тут хочется сказать, что мы не будем откатываться на столь в далекое прошлое и вспоминать победы в Лиге Чемпионов с «Порту» или миланским «Интером». Этих заслуг никто и никак не лишает Жозе, а так же победу в чемпионате с лондонским «Челси» и то что он является самым лучшим тренером в истории этого клуба. Но это все в прошлом и тот кто живет прошлым не имеет будущего, так гласит древняя японская поговорка.

    Разберем нынешней «Манчестер Юнайтед» Моуринью. Позиционной игры в нападении нет. Игроки играя в атаку представляют хаос. На позиции в атаке может оказаться кто угодно Руни, Мата,Рэшфорд или тот же Фелайни, который приходит из опорной зоны. А вот трансферная политика и средства которые Манчестер в очередной раз спустил на футболистов, тем самым увеличив свой долг на треть не поддается никакой критике. Абсолютно нулевой Погба, за которого отвалили непомерные деньги и который даже на треть не оправдывает вложения в него. Старичок Златан Ибрагимович тоже в этом списке, хотя именно к этому футболисту можно проявить снисхождение в виду его возраста и что покупка имела для Манчестра исключительно как маркетинговый ход, который на продаже футболок с его именем вернул больше половины потраченных на него денег.

    Так что все заявления Жозе о том что Венгер, 14 лет не может выиграть чемпионский титул, это очередной пиар ход, чтобы поднять интерес к своей персоне и хотя бы как-то привлечь к себе внимание...

    В такой ситуации, хочется сказать: «Работай Жозе, работай»...

    Рейтинг: 1 Голосов: 2
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    marslond
    1479812752
    Правильно Арсен Венгер.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+