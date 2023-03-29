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  • 10 фактов об Акинфееве: почему не уехал в Европу, как дебютировал в ЦСКА, как врач лечил его бутербродом

10 фактов об Акинфееве: почему не уехал в Европу, как дебютировал в ЦСКА, как врач лечил его бутербродом

29 марта 2023, 22:20
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29 марта 2003 года состоялся дебют Игоря Акинфеева за ЦСКА. Тогда он вышел во втором тайме кубкового матча против «Зенита» и отыграл без пропущенных голов. Акинфеев – легенда нашего футбола. Акинфеев – это более 700 матчей за ЦСКА, шесть чемпионских титулов, куча национальных кубков, много рекордов и Кубок УЕФА.

Игорь Акинфеев – это великая карьера. И сейчас мы расскажем малоизвестные истории из его жизни и спортивного пути.

1. Не секрет, что большое хобби Акинфеева – рыбалка. Он много раз рассказывал, как ездил на ловлю рыбы по России. А вот история о самом большом улове: «Мой самый запоминающийся улов был в Астрахани. 12-килограммовую щуку вдвоем поймали с Сергеем Павловичем Якунчиковым, на тот момент начальником команды ЦСКА. Тащили по очереди, передавали друг другу удочку, потому что было реально тяжело. Щука – рыба сильная, начала с нами бодаться. В итоге вся «грязная» работа досталась егерю, который подтянул ее, взял подсачник и вытащил».

2. Акинфеев был редактором первого в России учебника по футболу – в основном делал это на сборах и после тренировок. Ему присылали листы А4, он вносил правки.

3. О переезде в Европу и отсутствии агента: «Можно было уехать в 2005-м, 2006-м, но в 2007-м уже сложно было из-за травмы. Я не знаю, куда бы я мог уехать, потому что у меня никогда в жизни не было агента. Никогда. Мой агент – Евгений Гинер. Я ему сразу сказал, что не хочу подпускать к себе постороннего человека. Был разговор про «Арсенал», но конкретика до меня не доходила».

4. Кстати, вот так Акинфеев вспоминал дебют за ЦСКА: «У Мандрыкина была температура. Думал, за сутки доктора поставят его на ноги. Но вот установка на матч и называется моя фамилия. Тогда я немного офигел.

Вспоминая ту команду, волнения вообще не должно было быть. Должны выходить и обыгрывать всех. К счастью, я справился, ребята помогли. А в конце чудо случилось. Я реально считаю, что это чудо. Повезло. Если бы Каряка чуть правее ударил...».

5. Акинфеев крайне спокойно относится к экстриму. Все из-за случая в Испании в 2010 году, когда он катался на парашюте, привязанном к катеру. Дальше – его цитата: «Меня привязали к парашюту, выдули вверх метров на сто. И тут начался сильный ветер. Я начинаю махать руками, орать. Но там не докричишься. Я смотрю вверх, а там стропы начинают между собой путаться. Слава богу, что внизу поняли или увидели по волнам, что поднялся сильный ветер, начали меня потихоньку спускать. Тогда, если честно, я перепугался, потому что прекрасно понимал, что если бы парашют запутался, я просто упал бы со ста метров в воду».

6. Ни для кого не секрет, что Игорь Акинфеев дружит с Сергеем Жуковым из «Руки Вверх!». Они познакомились в 2004 году, когда группа выступала на праздничном обеде ЦСКА – с того момента и дружат. Акинфеев ставил песни «Руки Вверх!» в чемпионском рейсе клуба из Казани в Москву в 2016-м, снимался в клипе Жукова. В 2009-м Акинфеев стал крестным отцом дочери Жукова.

Кстати, благодаря Акинфееву Сергей Жуков заинтересовался футболом.

7. Легендарная особенность Акинфеева – мощные выносы от ворот. Он сам отвечает, что все это благодаря отцу. Вот история:

«С самого детства я ненавидел одно упражнение, придуманное папой. То самое, за которое впоследствии не раз готов был кланяться ему в ноги. Когда атаковала наша команда, а я без дела стоял в воротах, он из-за бровки накатывал мне мячи, чтобы я выбивал их за пределы поля как можно дальше. Только судья отвернется – в мою сторону сразу летит мяч. И так раз 30–40 за игру. Если арбитр назначал удар от ворот, отец всегда отгонял наших защитников, чтобы я сам вводил мяч. Ноги после занятий гудели, больно было даже ходить. Но это принесло свои плоды. Все детские тренеры говорили, что удар у меня сильнее, чем у любого полевого игрока».

8. Самое эмоциональное чемпионство из шести? Акинфеев называет то, что было в 2013 году. После его завоевания он плакал, уткнувшись в перчатки.

9. Однажды врач вылечил его бутербродом. Нет, здесь нет ошибки. Вот рассказ самого Акинфеева:

«Я рос нормальным, здоровым ребенком. Но однажды жутко перепугал маму с папой. У меня сильно разболелся живот. Домашние средства не помогли, пришлось тащиться к врачу. В поликлинике доктор буквально с порога заявил: «У мальчика дизентерия». По предписанию этого «светила медицины» родители двое суток не давали мне никакой еды, только наливали мне на донышке кружки немного водички.

На третий день очнулся у себя в кровати не понимая, как туда попал. А случилось вот что: выходя из ванной, стал терять сознание, колобком прокатился по всем шкафам и чуть не разбил голову о комод. Спасибо родной брат подхватил. Сам я ничего не помнил. Приехала скорая, врач посмотрел на меня и… решительным шагом отправился к холодильнику. Своими руками сделал бутерброд, налил чаю и усадил за стол. Хотите верьте, хотите нет, но через пять минут я почувствовал, что абсолютно здоров».

10. О преданности ЦСКА Акинфеев рассуждал много раз за карьеру. Вот его слова: «Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА. Родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу. И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо – пусть так считают. Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде.

Пытались ли меня переманить в «Зенит» или другую команду? В российский клуб – никогда в жизни. Да и в европейский тоже. Только разговоры. Не возникает ли сожаления, что не попробовал свои силы в Европе? Никогда! Как я говорил про карьеру, так говорю и про свою жизнь – это моя жизнь, и, слава богу, за меня ее никто не проживает, не может повлиять на те или иные ситуации. Никогда ни о чем не жалел и, надеюсь, жалеть не буду. Я люблю эту команду с детства, никогда ее не предавал и не предам».

Фото: официальный сайт РПЛ

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Арсенал Манчестер Юнайтед Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
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Таврида
1680093562
"Мой агент – Евгений Гинер", ну вот же можно обходиться без всяких Гурцких, Агузаровых и Селюков?) Сколько эти граждане талантов погубили (и наоборот, сколько хлама клубам впарили), а Селюк еще и симферопольскую Таврию нехило так на дно кинул. И, кстати, у Акинфеева сейчас самая большая зарплата в ЦСКА. Без всяких агентов...
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nik55
1680116465
как человек дерьмо-----уничтожил карьеру Веллитон
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Scorp 63
1680454693
Настоящий мужчина и патриот своего клуба и своей Великой Родины-РОССИИ!!!
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