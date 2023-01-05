Главные трансферные интриги зимы: Фелиш в АПЛ, трансфер «Челси» на 100+ млн

Зимнее трансферное окно официально открыто в некоторых странах. Нас ждет масса важных трансферов в следующие два месяца (помните, что не во всех лигах окно открывается в одно время. О главных интригах оставшейся части зимы мы сейчас и поговорим.

Дожмет ли «Челси» «Бенфику» по трансферу Энцо Фернандеса?

У Фернандеса феноменальный год. До лета он неплохо зарекомендовал себя в «Ривер Плейте» и перешел в «Бенфику». Сейчас – ворвался в основу клуба и выиграл с Аргентиной чемпионат мира в Катаре. Сейчас за Фернандеса борются топ-клубы и предлагают за него просто невероятные суммы.

Пока что всевозможные медиа называют «Челси» главным претендентом на Энцо Фернандеса. Слухи подтверждают авторитетные источники. Последняя инормация прилетела от инсайдера с мировым именем Джанлуки Ди Марцио: «Бенфика» и «Челси» согласовали трансфер Энцо. Сумма сделки – 127 млн евро, «Челси» разобьет эту кучу денег на три транша по 40 млн. 7 млн евро – это специальная сумма, которая и позволила «Челси» разбить громадную сумму.

Усилится ли «Бавария» вратарем из-за травмы Нойера?

Германия провалилась на ЧМ, а Нойер испортил настроение травмой во время катания на лыжах. Из-за этого он вылетел до конца сезона. Из дублеров – Йоханнес Шенк и Свен Ульрайх. Александр Нюбель уже отказался прерывать аренду в «Монако».

Кажется, из-за вратарской проблемы «Бавария» внепланово выйдет на рынок этой зимой.

Пока есть несколько вариантов:

1. Ян Зоммер из «Гладбаха», контракт которого заканчивается следующим летом. Он уже сообщил руководству, что хочет уйти в «Баварию». По информации некоторых источников, «Боруссия» требует 5 млн евро.

2. Кевин Трапп из «Айнтрахта». Правда, спортдир «Айнтрахта» Маркус Креше сказал: «Это придуманная агентами история. Полная чушь».

Уйдет ли Дюмфрис из «Интера»?

У «Интера» очень тяжелое положение. Долг клуба сливается с персональным долгом Suning Group в одно большое финансовое обязательство. Оно осложняет продление контрактов с лидерами (Де Врей и Шкриньяр) и заставляет задумываться о продаже важнейших игроков.

Вероятно, так поступят и с Дензелом Дюмфрисом. «Интер» хочет 50-60 млн евро – в Англии есть клубы, готовые удовлетворить этот запрос.

Отдаст ли «Атлетико» Жоау Фелиша в аренду?

После переезда в Испанию к Фелишу была пара претензий. Первая – он так и не влился в игру Диего Симеоне. Вторая – совсем недавно начал конфликтовать с самим Симеоне. У «Атлетико» в последнее время плохо с финансами, поэтому клуб рассматривает выгодные предложения по игрокам – в том числе и по лидерам и важным игрокам.

Фелиш не входит в группу неприкасаемых футболистов. И «Атлетико» думает о сдаче в аренду уже этой зимой. The Athletic пишет, что за аренду до лета «Атлетико» хочет 21 млн евро, за полноценный трансфер в июле – еще 130-140 млн евро. «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются. Но пока их пугает огромная сумма, которую требует «Атлетико» даже за аренду.

Купит ли «Манчестер Юнайтед» нового нападающего?

Уход Криштиану Роналду ударил по «МЮ» имиджево – главная звезда устроила мощный медийный скандал и разорвал контракт. Теперь клуб задумался о его замене. Сам Эрик тен Хаг говорит:

«Думаю, когда все игроки доступны, у нас хорошая команда, но впереди много игр, так что у нас есть потребность в нападающем. Но нужен тот, кто действительно окажет влияние, иначе мы просто сожжем деньги и не усилим состав. Нам нужен глубокий состав, особенно в линии нападения».

Пока что есть слухи, что «Манчестер Юнайтед» присматривался к Оливье Жиру и Маркуса Тюрама, но никакой конкретики в них нет.

Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press