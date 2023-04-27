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    • Прическа Холанда в конце матча с «Арсеналом» порвала соцсети: ее сравнивают со сказочным персонажем и даже эмблемами клубов

    Прическа Холанда в конце матча с «Арсеналом» порвала соцсети: ее сравнивают со сказочным персонажем и даже эмблемами клубов

    Точку в разгромной победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (4:1) поставил Эрлинг Холанд.

    Норвежец отличился на 90+5-й минуте, и мы бы вряд ли обсуждали этот ничего не решающий гол, если бы не... прическа.

    Холанд забивал с распущенными волосами, так как за несколько минут до взятия ворот потерял резинку. Выглядело очень эффектно!

    Такой яркий момент не прошел мимо внимания шутников в соцсетях. Они стали сравнивать прическу Холанда с логотипами футбольных клубов.

    Нашли сходство с эмблемой «Борнмута».

    И даже «Аталанты».

    А вот мнение экс-защитника «Арсенала» Мартина Киоуна – он сравнил Эрлинга с Тарзаном.

    «Холанду потребовалось время, чтобы прийти в форму, но сейчас он едет на другой передаче. Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы в конце. Он освоился и стал еще лучше», – считает Киоун.

    Как думаете, похож форвард «Сити» на Тарзана?

    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press, твиттер City Xtra

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.04.2023 23:45
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