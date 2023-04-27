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  • Прическа Холанда в конце матча с «Арсеналом» порвала соцсети: ее сравнивают со сказочным персонажем и даже эмблемами клубов

Прическа Холанда в конце матча с «Арсеналом» порвала соцсети: ее сравнивают со сказочным персонажем и даже эмблемами клубов

27 апреля 2023, 23:45
4

Точку в разгромной победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (4:1) поставил Эрлинг Холанд.

Норвежец отличился на 90+5-й минуте, и мы бы вряд ли обсуждали этот ничего не решающий гол, если бы не... прическа.

Холанд забивал с распущенными волосами, так как за несколько минут до взятия ворот потерял резинку. Выглядело очень эффектно!

Такой яркий момент не прошел мимо внимания шутников в соцсетях. Они стали сравнивать прическу Холанда с логотипами футбольных клубов.

Нашли сходство с эмблемой «Борнмута».

И даже «Аталанты».

А вот мнение экс-защитника «Арсенала» Мартина Киоуна – он сравнил Эрлинга с Тарзаном.

«Холанду потребовалось время, чтобы прийти в форму, но сейчас он едет на другой передаче. Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы в конце. Он освоился и стал еще лучше», – считает Киоун.

Как думаете, похож форвард «Сити» на Тарзана?

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press, твиттер City Xtra

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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jek718875
1682653182
На Тарзана нет, а вот на Мудана да
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3meeeD
1682654300
Больше не на викинга похож.А на английскую принцессу с е5алом Огра
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сутулая собака и лисы
1682655213
прекрасно.
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Cubinec1989
1682676557
Скоро будет амбасадором Хеденшолдренс)))
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