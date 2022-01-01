Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
6
4
11
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
2
2
6
6
0
8
6
1
1
4
1
8
-7
4
Группа B
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
9
6
13
6
2
2
2
8
9
-1
8
6
1
3
2
7
8
-1
6
6
1
2
3
6
10
-4
5
Группа C
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
9
8
1
10
6
2
3
1
7
5
2
9
6
2
2
2
7
8
-1
8
6
1
2
3
8
10
-2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
13
6
7
11
6
1
5
0
6
5
1
8
6
2
1
3
11
12
-1
7
6
1
2
3
9
16
-7
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
4
10
14
6
3
2
1
11
4
7
11
6
1
1
4
7
15
-8
4
6
0
3
3
5
14
-9
3
Группа F
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
4
5
11
6
2
3
1
7
3
4
9
6
2
3
1
4
4
0
9
6
0
2
4
1
10
-9
2
Группа G
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
8
5
12
6
3
1
2
9
7
2
10
6
3
0
3
9
11
-2
9
6
1
1
4
5
10
-5
4
Группа H
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
4
10
13
6
2
3
1
3
2
1
9
6
2
0
4
7
8
-1
6
6
1
2
3
6
16
-10
5
Группа I
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
7
1
6
12
6
2
2
2
4
4
0
8
6
1
3
2
4
6
-2
6
6
1
2
3
5
9
-4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
2
1
8
4
4
11
6
2
0
4
3
9
-6
6
6
1
2
3
6
7
-1
5
Группа K
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
3
0
3
12
7
5
9
6
2
1
3
8
13
-5
7
6
1
2
3
5
10
-5
5
Группа L
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
5
12
16
6
4
0
2
16
6
10
12
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
0
1
5
3
20
-17
1
Команда
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
4
3
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
4
5
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
5
4
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
2
8
-6
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
8
1
7
7
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
4
9
-5
1
Группа 5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
2
1
1
3
-2
2
Группа 6
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 7
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
1
8
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
Группа 8
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
0
2
2
5
-3
3
Группа 10
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
5
8
-3
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
1
12
-11
1
Команда
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
1
5
-4
3
Группа 1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
3
6
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
7
6
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
3
9
-6
1
Группа 5
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 6
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 7
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
1
0
1
5
3
0
1
2
3
12
-9
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
3
6
-3
0
Группа 10
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
5
3
2
3
3
0
2
1
2
5
-3
2
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
0
1
8
3
5
6
3
0
1
2
2
8
-6
1
3
0
0
3
2
8
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире