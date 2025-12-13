Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фрайбург» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 2.15

13 декабря 2025 9:55
Фрайбург - Боруссия Д
14 дек. 2025, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку

14 декабря в рамках 14 тура Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Противостояние команд из верхней и средней части таблицы вызывает повышенный интерес: хозяева демонстрируют сильную игру дома, тогда как гости стабильно набирают очки и ведут борьбу за чемпионские позиции. Сочетание текущей формы и истории очных встреч делает матч одним из самых интригующих в туре.

«Фрайбург»

После 13 туров «Фрайбург» занимает 10 место с 16 очками. Команда уверенно выступает на своем поле, выиграв пять последних домашних матчей. Коллектив стабильно забивает и заметно прибавил в надежности обороны, пропустив всего два мяча за последние пять игр. При этом поражение от «Хайденхайма» показало, что на выезде команда все еще уязвима, однако дома «Фрайбург» действует гораздо агрессивнее и смелее.

«Боруссия Д»

Дортмундцы идут третьими, имея 28 очков, и продолжают погоню за лидерами. «Боруссия Д» не проигрывает в шести матчах подряд в чемпионате и отличается одной из самых стабильных атак лиги. Команда забивает в каждом туре и регулярно создает большое количество моментов. Несмотря на плотный график, гости сохраняют высокий темп и уверенность в своих действиях, особенно в матчах против удобных соперников.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Побеждает в 5 последних домашних матчах
  • Забивает в 4 турах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола
  • В среднем забивает 1.60 гола за матч

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 13 турах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола
  • Побеждает «Фрайбург» в 7 последних очных матчах

Личные встречи
10% (3)
10% (3)
80% (24)
22
Забитых мячей
85
0.73
В среднем за матч
2.83
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
05.04.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
4 : 0
23.11.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
2 : 4
16.09.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
04.02.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 3
12.08.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
14.01.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
2 : 1
21.08.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2 : 1
06.02.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
4 : 0
03.10.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия Д
1 : 0
29.02.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
2 : 2
05.10.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
0 : 4
21.04.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия Д
2 : 0
01.12.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д
2 : 2
27.01.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
0 : 0
09.09.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0 : 3
25.02.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
3 : 1
23.09.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
0 : 3
07.02.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 1
13.09.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0 : 1
09.03.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
5 : 0
28.09.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
5 : 1
16.03.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
0 : 2
27.10.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
4 : 0
05.05.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 4
17.12.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
3 : 0
17.04.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
1 : 2
20.11.2010
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
3 : 1
08.05.2010
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
1 : 0
19.12.2009
Фрайбург
Показать все

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Боруссия Д»

Домашняя серия «Фрайбурга» заслуживает уважения, однако статистика очных встреч и текущая форма гостей говорят в пользу «Боруссии Д». Дортмундцы стабильно находят подход к обороне соперника и регулярно добиваются результата в матчах против «Фрайбурга». Хозяева способны навязать борьбу и отличиться, но класс и глубина состава гостей должны сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.15
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Боруссия Д Фрайбург
Другие прогнозы
14.12.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава - Рух
Победа «Руха»
14.12.2025
16:00
1.66
Испания. Примера, 16 тур
Севилья - Овьедо
Тотал матча меньше 2,5 голов
14.12.2025
16:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс - Фейеноорд
Обе забьют — да
14.12.2025
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.80
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе - Наполи
«Наполи» с форой (–1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 