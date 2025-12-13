14 декабря в рамках 14 тура Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Противостояние команд из верхней и средней части таблицы вызывает повышенный интерес: хозяева демонстрируют сильную игру дома, тогда как гости стабильно набирают очки и ведут борьбу за чемпионские позиции. Сочетание текущей формы и истории очных встреч делает матч одним из самых интригующих в туре.

«Фрайбург»

После 13 туров «Фрайбург» занимает 10 место с 16 очками. Команда уверенно выступает на своем поле, выиграв пять последних домашних матчей. Коллектив стабильно забивает и заметно прибавил в надежности обороны, пропустив всего два мяча за последние пять игр. При этом поражение от «Хайденхайма» показало, что на выезде команда все еще уязвима, однако дома «Фрайбург» действует гораздо агрессивнее и смелее.

«Боруссия Д»

Дортмундцы идут третьими, имея 28 очков, и продолжают погоню за лидерами. «Боруссия Д» не проигрывает в шести матчах подряд в чемпионате и отличается одной из самых стабильных атак лиги. Команда забивает в каждом туре и регулярно создает большое количество моментов. Несмотря на плотный график, гости сохраняют высокий темп и уверенность в своих действиях, особенно в матчах против удобных соперников.

Факты о командах

«Фрайбург»

Побеждает в 5 последних домашних матчах

Забивает в 4 турах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола

В среднем забивает 1.60 гола за матч

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 6 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 13 турах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола

Побеждает «Фрайбург» в 7 последних очных матчах

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Боруссия Д»

Домашняя серия «Фрайбурга» заслуживает уважения, однако статистика очных встреч и текущая форма гостей говорят в пользу «Боруссии Д». Дортмундцы стабильно находят подход к обороне соперника и регулярно добиваются результата в матчах против «Фрайбурга». Хозяева способны навязать борьбу и отличиться, но класс и глубина состава гостей должны сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки