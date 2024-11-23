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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 23 ноября 2024
Боруссия Д
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
7'
М. Байер
40'
Ф. Нмеча
66'
Ю. Брандт
77'
Д. Гиттенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
90'
+3
Красная карточка
Ж. Адаму
81'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Л. Хелер
Желтая карточка
Я. Коуто
80'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
78'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Д. Гиттенс
78'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Р. Бенсебаини
78'
ГОЛ! 4:0!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Р. Бенсебаини
77'
73'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Р. Доан
73'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Грифо
Замена
П. Гросс
️️️️
М. Забитцер
68'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Брандт
66'
63'
Вторая желтая
П. Остерхаге
61'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Хефлер
61'
Замена
М. Розенфельдер
️️️️
Л. Кюблер
58'
Желтая карточка
П. Остерхаге
ГОЛ! 2:0!
Ф. Нмеча
Пас отдал
Д. Гиттенс
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Байер
Пас отдал
Р. Бенсебаини
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К)
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Мален
14
Байер
4-1-2-2-1
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
5
Бенсебаини
27
Коуто
27
Коуто
5
Бенсебаини
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
9
Хелер
33
Макенго
33
Макенго
9
Хелер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
27
Хефлер
20
Адаму
20
Адаму
27
Хефлер
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
2
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
4
Количество передач
634
438
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.74
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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