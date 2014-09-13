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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 13 сентября 2014
Боруссия Д
13.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
34'
А. Рамос
41'
С. Кагава
78'
П. Обамеянг
90'
О. Сорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
90'
ГОЛ! 3:1!
О. Сорг
Пас отдал
М. Филипп
87'
Желтая карточка
Ф. Цулехнер
84'
Желтая карточка
М. Франтц
84'
Желтая карточка
П. Крмас
82'
Замена
Ф. Цулехнер
️️️️
Ф. Клаус
80'
Замена
М. Франтц
️️️️
В. Дарида
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Йойич
80'
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кель
78'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Рамос
75'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
С. Кагава
64'
59'
Желтая карточка
М. Кемпф
42'
Замена
М. Филипп
️️️️
А. Мехмеди
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
А. Рамос
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
К. Гросскройц
34'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
19
Папастатопулос
3
Суботич
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
18
Йойич
22
Мхитарян
10
Кагава
20
Рамос
3-3-3-1
1
Бюрки
2
Кемпф
25
Сорг
11
Крмас
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
30
Клаус
16
Дарида
23
Шустер
14
Мехмеди
18
Йойич
5
Бендер
5
Бендер
18
Йойич
10
Кагава
9
Иммобиле
9
Иммобиле
10
Кагава
20
Рамос
7
Обамеянг
7
Обамеянг
20
Рамос
30
Клаус
11
Цулехнер
11
Цулехнер
30
Клаус
16
Дарида
8
Франтц
8
Франтц
16
Дарида
14
Мехмеди
26
Филипп
26
Филипп
14
Мехмеди
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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