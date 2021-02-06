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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 06 февраля 2021
Фрайбург
06.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
49'
У. Ен Чон
52'
Д. Шмид
76'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Я. Хаберер
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Аканджи
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
85'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Л. Хелер
85'
78'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
М. Гульде
️️️️
В. Грифо
77'
76'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Э. Холанд
Замена
Я. Хаберер
️️️️
У. Ен Чон
70'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
70'
70'
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Рейна
60'
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Делэни
60'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 2:0!
Д. Шмид
52'
ГОЛ! 1:0!
У. Ен Чон
Пас отдал
В. Грифо
49'
46'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-2-2
21
Мюллер
30
Гюнтер
3
Линхарт
13
Шлоттербек
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
32
Грифо
11
Чон
9
Демирович
9
Хелер
3-2-3-2
1
Хитц
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
27
Делэни
19
Санчо
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
10
Рейна
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
32
Грифо
5
Гульде
5
Гульде
32
Грифо
11
Чон
19
Хаберер
19
Хаберер
11
Чон
9
Хелер
14
Кайтель
14
Кайтель
9
Хелер
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
10
Рейна
19
Рейньер
19
Рейньер
10
Рейна
27
Делэни
81
Дауд
81
Дауд
27
Делэни
8
Брандт
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
14
Мукоко
14
Мукоко
18
Ройс
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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