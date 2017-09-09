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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 09 сентября 2017
Фрайбург
09.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
Красная карточка
Й. Раве
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
3-4-1
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
17
Кюблер
19
Хаберер
22
Раве
6
Абраши
4
Сьерро
33
Терраццино
4-2-2-2
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Бартра
8
Кастро
8
Шахин
11
Пулишич
27
Гетце
7
Обамеянг
26
Филипп
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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