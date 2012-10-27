Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 27 октября 2012
Фрайбург
27.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
54'
Н. Суботич
83'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
90'
+2
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
К. Гросскройц
90'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Гетце
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
81'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
79'
Желтая карточка
Н. Суботич
Желтая карточка
Д. Калиджиури
73'
Замена
М. Терраццино
️️️️
К. Геде
69'
Желтая карточка
М. Гинтер
63'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
Э. Йендришек
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
Н. Суботич
Пас отдал
М. Ройс
39'
Желтая карточка
С. Кель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
28
Гинтер
3
Дианье
7
Шмид
26
Йендришек
16
Макиади
31
Геде
23
Шустер
20
Калиджиури
10
Крузе
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
20
Гюндоган
6
Гросскройц
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
26
Йендришек
6
Хеденстад
6
Хеденстад
26
Йендришек
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
31
Геде
33
Терраццино
33
Терраццино
31
Геде
27
Гетце
14
Перишич
14
Перишич
27
Гетце
6
Гросскройц
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
6
Гросскройц
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+