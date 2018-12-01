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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 01 декабря 2018
Боруссия Д
01.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
40'
М. Ройс (П)
90+1'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
ГОЛ! 2:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Л. Пищек
90'
+1
Желтая карточка
Л. Пищек
89'
45'
Желтая карточка
Я. Хаберер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ройс
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Фрайбург
17
Лукас Кюблер
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Диалло
26
Пищек
23
Загаду
2
Хакими
27
Делэни
28
Витсель
7
Брун-Ларсен
27
Гетце
19
Санчо
18
Ройс
3-2-3-2
1
Шволов
4
Кох
3
Хайнц
5
Гульде
15
Штенцель
30
Гюнтер
19
Хаберер
8
Франтц
8
Гондорф
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
17
Лукас Кюблер
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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