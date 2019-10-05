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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 05 октября 2019
Фрайбург
05.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
55'
Л. Вальдшмидт
90'
М. Аканджи (АГ)
20'
А. Витсель
67'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Аканджи
90'
87'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Ю. Брандт
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Кюблер
85'
75'
Желтая карточка
А. Хакими
Замена
Н. Петерсен
️️️️
А. Абраши
75'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Л. Хелер
68'
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Хакими
Пас отдал
Д. Санчо
63'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Т. Азар
ГОЛ! 1:1!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Д. Шмид
55'
51'
Желтая карточка
Т. Делэни
44'
Желтая карточка
М. Хуммельс
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Т. Азар
14'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
3-3-2-2
1
Шволов
17
Кюблер
3
Хайнц
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
19
Хаберер
6
Абраши
9
Хелер
7
Вальдшмидт
3-3-1-3
1
Бюрки
25
Аканджи
15
Хуммельс
26
Пищек
2
Хакими
27
Делэни
22
Геррейру
28
Витсель
27
Гетце
18
Ройс
9
Азар
9
Хелер
7
Салаи
7
Салаи
9
Хелер
17
Кюблер
32
Грифо
32
Грифо
17
Кюблер
6
Абраши
18
Петерсен
18
Петерсен
6
Абраши
9
Азар
19
Санчо
19
Санчо
9
Азар
Брандт
29
Шмельцер
29
Шмельцер
Брандт
26
Пищек
8
Брандт
8
Брандт
26
Пищек
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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