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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 07 февраля 2015
Фрайбург
07.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
9'
М. Ройс
56'
П. Обамеянг
72'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
Замена
Н. Хефлер
️️️️
П. Крмас
84'
80'
Замена
М. Гинтер
️️️️
И. Гюндоган
80'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Ройс
72'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
68'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
М. Франтц
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
И. Гюндоган
50'
Желтая карточка
С. Кагава
Замена
М. Филипп
️️️️
Д. Шмид
46'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Н. Петерсен
46'
34'
Желтая карточка
Л. Пищек
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-2-4-1
1
Бюрки
11
Крмас
3
Торрехон
25
Сорг
30
Гюнтер
7
Шмид
17
Дели
16
Дарида
30
Клаус
8
Франтц
18
Петерсен
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
8
Шахин
20
Гюндоган
44
Кампль
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
11
Крмас
27
Хефлер
27
Хефлер
11
Крмас
18
Петерсен
9
Шахин
9
Шахин
18
Петерсен
7
Шмид
26
Филипп
26
Филипп
7
Шмид
18
Ройс
22
Мхитарян
22
Мхитарян
18
Ройс
20
Гюндоган
28
Гинтер
28
Гинтер
20
Гюндоган
44
Кампль
16
Блащиковски
16
Блащиковски
44
Кампль
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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